Habertürk’ten Akif Yaman’ın haberine göre; Geçtiğimiz aylarda Beren Saat'in bir DJ Maga ile fotoğraflarının ortaya çıkması çok konuşulmuştu.

Kenan Doğulu ile evliliğini sürdürmekte olan ünlü oyuncu, görüntülerin yayılmasının ardından, "Evet fotoğraftaki benim" demişti.

Saati'in eşinden ayrılıp Maga ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

Beren Saat, geçtiğimiz günlerde, Kenan Doğulu ile aralarındaki buzları eritmek için Miami'ye aşk tazelemeye gitti.

DJ MAGA'DAN BEREN SAAT'E MİSİLLEME GÖRÜNTÜLER!

Oyuncunun eşiyle arasının düzeltmesinin ardından DJ Maga dün gece İstanbul'da özel bir partide sahne aldı. Maga, partide kız arkadaşıyla dudak dudağa görüntülendi.