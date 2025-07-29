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        Haberler Magazin Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan aşk dolu yıl dönümü paylaşımı - Magazin haberleri

        Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan aşk dolu yıl dönümü paylaşımı

        Ünlü çift; Beren Saat ve Kenan Doğulu, 11'inci evlilik yıl dönümlerini gün batımında öpüştükleri bir fotoğrafla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 21:37 Güncelleme: 29.07.2025 - 21:37
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        11'inci yıla özel aşk dolu an
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        2014 yılında Los Angeles'ta nikah masasına oturan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, evliliklerinin 11’inci yıl dönümünü aşk dolu bir paylaşımla kutladı.

        Güneşin batışı eşliğinde öpüşürken çekilen bir karelerini Instagram’da paylaşan ünlü çift, romantik anlar yaşadı. Kenan Doğulu, gönderisine; "Seni çok seviyorum" notunu düşerken, Beren Saat ise eşine; "Ben de seni çok seviyorum... 11’inci yılımız kutlu olsun bebeğim." sözleriyle karşılık verdi.

        Fotoğraflar: Instagram

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