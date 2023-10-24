Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ İstanbul İçin Son Çağrı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve ne zaman yayınlanacak?

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ İstanbul İçin Son Çağrı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve ne zaman yayınlanacak?

Dijital medya platformu Netflix'in yeni Türk filmi İstanbul İçin Son Çağrı'nın fragmanı izleyicilerin gündemindeki yerini koruyor. Yönetmenliğini Gönenç Uyanık'ın, senaristliğini ise Nuran Evren Şit'in üstlendiği filmde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ başrolde yer alıyor. İşte İstanbul İçin Son Çağrı filmi konusu ve oyuncuları hakkında merak edilenler...

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İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI FİLMİ KONUSU NE?



"Last Call For İstanbul" (İstanbul İçin Son Çağrı) filminde Mehmet ve Serin İstanbul'daki hayatlarından uzakta, New York'ta havaalanında tesadüfen karşılaşır. Onları heyecan ve tutku dolu bir macera beklemektedir.