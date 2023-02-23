Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Berfu Yenenler gözyaşlarını tutamadı

Bloomberg HT'nin sevilen programı 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' dün akşam izleyicileriyle buluştu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında bölgeye giden ünlü isimlerin katıldığı programda Berfu Yenenler, gözyaşlarını tutamadı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • 'Fatih Altaylı Bire Bir'de Berfu Yenenler gözyaşlarını tutamadı - Magazin haberleri

    Çarşamba akşamlarının sevilen programı 'Fatih Altaylı ile Bire Bir', deprem özel yayınıyla ekranlarındaydı. Altaylı'nın bu haftaki konukları; Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevredeki 10 ili etkileyen depremler sonrasında bölgeye giden Oğuzhan Uğur, Sefo, Eser Yenenler ile Berfu Yenenler ve şef Hazer Amani oldu.
  • 'Fatih Altaylı Bire Bir'de Berfu Yenenler gözyaşlarını tutamadı - Magazin haberleri

    "DEPREMİ TWITTER'DAN ÖĞRENDİM"

    Oğuzhan Uğur, "Twitter'da gezinirken deprem olduğunu gördüm, uyanıktım o saatlerde. Çok takipçim olduğu için sosyal medyadan duyurmamı isteyenler oldu. Çok ilden mesajlar gelen 7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu hissettim. 15 dakika sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan aradılar. 'Oğuzhan Bey dezenformasyona dikkat edelim, bilgi isterseniz verelim' dediler. Güzel bir konuşma geçti. Bana yetkili kişilerin iletişim numaraları verildi. Babala TV olarak bize atılan yardım mesajlarını paylaşmaya başladık. Devlet yetkililerine de aktardık durumları. Öğlene doğru büyük bir koordinasyon sağladığımızı gördük. Haluk (Levent) ağabey ile hemen deprem bölgesine gittik. Hatay'da telefonum çekmiyordu. Bakanlarımızla ve yetkililerle görüştük. İnanılmaz üst üste gelen negatiflikler vardı maalesef ama şu ana kadar çadır koordine ediyoruz. Yetkilerle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.
  • 'Fatih Altaylı Bire Bir'de Berfu Yenenler gözyaşlarını tutamadı - Magazin haberleri

    Uğur ayrıca, "Koordinasyon sıkıntısı vardı. Kim oraya gittiyse bunu söyledi. Bunu söylemek birilerine köstek olma amacını sağlamaz. Bir sıkıntı varsa onu işaret edersin. Çok insan vardı. AFAD gönüllüleri vardı, elleriyle 6 insanı enkaz altından çıkaran gönüllüler de vardı" ifadelerini kullandı.
  • 'Fatih Altaylı Bire Bir'de Berfu Yenenler gözyaşlarını tutamadı - Magazin haberleri

    Uğur, "Üzüldüğüm şey şuydu. Çok üst düzey olmasa da bazı yetkililer çıkıp ikinci gün 'her yere yetiştik' dedi. Şimdi şununla empati yapmak lazım. Enkaz altındayım, elimde telefon var. 'Biri beni kurtaracak mı?' diye beklerken öyle bir açıklama görüyorsun. O insan 'herkese ulaşıldı beni mi unuttular' diyebilir" diye konuştu.
  • 'Fatih Altaylı Bire Bir'de Berfu Yenenler gözyaşlarını tutamadı - Magazin haberleri

    Eser Yenenler ise, "Bize sosyal medya üzerinden mesajlar geliyordu. 'Ağabey ailemiz şurada enkaz altında' diye. Hepsi doğru mu dediğimiz anda Babala TV yardımımıza koştu. Volkan Demirel'in ve Gökhan Zan'ın videolarıyla bambaşka gerçeklerle yüzleştik. Sosyal medyayı kullanarak destek olmaya çalıştık. Sonra Berfu ile bire bir orayı görmek istedik. Berfu TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) gönüllüsü. O da TEGV ile iletişime geçti" ifadelerini kullandı.
  • 'Fatih Altaylı Bire Bir'de Berfu Yenenler gözyaşlarını tutamadı - Magazin haberleri

    Ünlü oyuncunun ardından eşi Berfu Yenenler ise şunları aktardı: TEGV'in ateş böceği TIR'ları ile bölgeye geçtik. Çocuklar için etkinlikler yapıyorlar. 17 TIR ile bölgeye geçtiler. Biz de TEGV ile Malatya'ya gittik.
  • 'Fatih Altaylı Bire Bir'de Berfu Yenenler gözyaşlarını tutamadı - Magazin haberleri

    "DEPREM BÖLGESİNE SÜREKLİ GİDECEĞİZ"

    Eser Yenenler sonrasında Malatya'daki durumu anlattı. Yenenler, "400 kişilik çadırkentte, her çadırda ortalama 15 kişi kalıyordu ve altı tane tuvalet iki tane de banyo vardı. Ayakta duran binalardaki insanlar zaten gitmiş ama yoksul halk çadırkentte kalmış. Van Belediyesi de çok yardımcı oldu. Biz de arabada yattık. Konu aslında bir yandan da şimdi de başlıyor aslında. Bu süreç çok uzun. Sürekli gideceğiz. O kadar iyi geldik ki insanlara. 'Unutulmayacağız' hissiyatını gördük. Bu işin peşini bırakmayacağız. O insanlar güvenli bir yerde yaşayana kadar ülkece bu süreci bırakmamamız lazım. Oradaki çocuklar için ayrıca çalışmalar yapıyoruz" dedi.
  • 'Fatih Altaylı Bire Bir'de Berfu Yenenler gözyaşlarını tutamadı - Magazin haberleri

    GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

    Deprem bölgesindeki çocuklardan da bahseden Berfu Yenenler, duygusal anlar yaşadı. Yenenler, "Suriyeli çok çocuk var. Türk ve Suriyeli çocuklar kardeş gibiler. En zor durumda olmasına rağmen en mutlu ve pozitif olanlar çocuklardı. Bu daha yaralayıcı. Onlara verilen keki bile 'sen de ister misin abla' diye soruyorlar" derken gözyaşlarını tutamadı.
  • 'Fatih Altaylı Bire Bir'de Berfu Yenenler gözyaşlarını tutamadı - Magazin haberleri

    "ANTAKYA'DA ÇARESİZLİĞİ GÖRDÜM"

    İlerleyen dakikalarda 12 gün boyunca deprem bölgesinde bulunan Doğukan Manço programa telefonla bağlandı. Manço, "Antakya bölgesine gidince 'bu başka bir şey' dedim. Gölcük depremini de gördüm ama çaresizliği orada gördüm" dedi.
  • 'Fatih Altaylı Bire Bir'de Berfu Yenenler gözyaşlarını tutamadı - Magazin haberleri

    "İNSANLARIN BİZE İHTİYACI VAR"

    Programın diğer konuklarından biri de şarkıcı Sefo'ydu. Haluk Levent aracılığıyla Hatay'a gittiğini belirten Sefo, "Normalde akşam dönecektim ama baktım ki dönülecek gibi değil, çünkü insanların bize ihtiyacı vardı. İskenderun'da üç gün kaldım. Acılı bir hikayeyi mutlu seyrettik. Çocuklar bizi görünce mutlu oluyorlar. Fazla derinlerine de girmek istemedim. Konuyu bile açmak istemedim. Hijyen meselesi çok dikkatimi çekti. Tuvalet ve banyo ihtiyacı var" diye konuştu.
  • 'Fatih Altaylı Bire Bir'de Berfu Yenenler gözyaşlarını tutamadı - Magazin haberleri

    "ELBİSTAN'IN DURUMU İÇLER ACISIYDI"

    Pek çok şef gibi deprem bölgesine giden Hazer Amani ise sözlerine meslektaşlarına teşekkür ederek başladı. Amani, "Kısa sürede organize olduk. Nereye kim gidecek, ne yapacak gibi programı çıkardık. Eşimizle, dostumuzla, gönüllülerle atladık gittik oralara. Elbistan'ın durumu içler acısıydı. Hava çok soğuktu. Ben gittiğimde -23 dereceyi gördüm. Gündüzleri ise -8 dereceydi. Meslektaşlarımızla mutfakları kurduk. Biraz şarj olduk önümüzdeki hafta bir daha gideceğiz. Jandarma çok yardımcı oldu. Yemeği ve erzakları köylere ulaştırmak zordu. Yerde çok buz vardı. Şu an çok daha iyi organize gidiyor" ifadelerini kullandı.  

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.