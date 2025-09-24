Bergama nerede? Bergama hangi şehirde, ilde, bölgede?

İlçenin Kuzey Ege'deki konumu, onun verimli Bakırçay Ovası'na hakim olmasını ve tarih boyunca stratejik bir kale görevi görmesini sağlamıştır. Bergama hangi ilde yer aldığı ve bu ilin en önemli antik miraslarından birini temsil etmesi, onun kültürel turizmdeki yerini belirler.

BERGAMA NEREDE?

Bergama nerede sorusunun coğrafi yanıtı, Türkiye'nin batısında, Ege Bölgesi'nin kuzey kesiminde, İzmir il sınırları içerisinde yer aldığıdır. İlçe, adını verdiği Bergama Ovası'nın ve Bakırçay Havzası'nın verimli toprakları üzerinde kurulmuştur. Modern Bergama şehri, büyük ölçüde ovanın düzlüklerinde yer alırken, onu dünya çapında ünlü yapan antik Pergamon kenti, şehrin hemen yanı başında yükselen ve ovaya hakim, sarp bir tepe olan Akropol üzerine konumlanmıştır. Bu coğrafi yapı, antik kentin hem savunmasını kolaylaştırmış hem de ona görkemli bir görünüm kazandırmıştır.

BERGAMA HANGİ ŞEHİRDE, HANGİ İLDE?

İdari olarak Bergama hangi şehirde ve Bergama hangi ilde sorularının net cevabı İzmir'dir. Bergama, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 30 ilçeden biridir ve il merkezine yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta, ilin en kuzeyinde yer alır. İzmir'in en büyük yüzölçümüne sahip ilçelerinden biri olan Bergama, sahip olduğu eşsiz tarihi miras sayesinde, İzmir'in en önemli kültür turizmi destinasyonudur. Kendi adıyla anılan ve Türkiye'nin en eski festivallerinden biri olan Bergama Kermesi ile de kültürel bir merkez kimliğine sahiptir.