Ancak zamanın koşullarında yapılan kontratlar sebebiyle Bergen bir süre çalışmak için annesiyle birlikte Adana'ya gider. Adana’da çalıştığı müzikholde sahne ve müzik tarzını değiştirmek zorunda kalır. Daha sonra evleneceği Halis Serbest ile karşılaşmasıyla, manipülatif olaylar dizisinin içinde bulur kendini. Halis Serbest'le yaptığı evlilik ise düşlediğinin tersine Bergen'i hayattan koparır. Şiddet dolu günlerde tümüyle yalnızdır. Kariyerinin en güzel yerinde Halis Serbest'in kezzap saldırısına uğrayan Bergen bir gözünü kaybeder. Bergen yaşadığı trajediye rağmen sahnelere döndüğünde, olağanüstü şarkıcılığıyla Türkiye çapında şöhretli bir şarkıcı olur. Halis'in tehdit, taciz ve şiddetle seyreden gerilimli ilişki, git-gellerle devam eder. Bergen hep korku içinde yaşar. Sonunda kesin bir biçimde Halis Serbest'ten kurtulduğunu düşündüğü bir yolculukta silahlı saldırıya uğrar. Annesinin ağır yaralandığı bu saldırıda Bergen hayatını kaybeder. Henüz 30 yaşındaki Bergen öldüğünde ise hem bir kurban hem de arabeskin kraliçesi olarak insanların kalplerine kazınmıştır.