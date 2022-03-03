Bergen kimdir? Şarkıcı Bergen kaç yaşında, ne zaman ve nasıl öldü? İşte hayatı

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Bu yıl vizyona giren Bergen filmiyle ünlü şarkıcının hayatına ve yaşamı boyunca başından geçenlere yakın bir mercek altında bakılması bekleniyor. Mersin'de etrafı demir parmaklıklarla çevrili bir mezarı bulunan Bergen'in hayatı, şarkıları ve nasıl öldüğü ile ilgili merak edilen tüm detaylara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Asıl adı Belgin Sarılmışer olan Bergen, 16 Temmuz 1960'da Mersin'de dünyaya geldi. Henüz 6 yaşındayken, annesi Sebahat Çakır ile babasının boşanması sonucu, 1966'da annesiyle Ankara'ya yerleşti.

Yenimahalle Yunus Emre İlkokulu'ndan sonra Ankara Devlet Konservatuarı Piyano bölümünü girdi ama maddi sıkıntılar nedeniyle ayrılıp yaşını büyülterek bir süre PTT'de çalıştı.

1977'de eğlenmek için gittiği gece kulübünde arkadaşlarının ısrarıyla sahneye çıkarak 'Batsın Bu Dünya'yı seslendirdi ve kulübün sahibi İlhan Feyman'dan teklif alarak, sahnelere adım attı.

Sahne adını, Norveç'in Bergen şehrinden etkilendiği için Bergen olarak belirleyen sanatçı, Feyman Gece Kulübü'nde Grup Lokomotif orkestrası ile birlikte Türk Sanat Müziği, Türk Hafif Müziği ve dönemin modası olan arajmanlardan oluşan repertuarlarla sahne aldı.

KEZZAP SONUCU TEK GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Ankara'dan sonra iş için Adana'ya giden Bergen, burada Halis Serbes'le tanıştı ve bir yıl sonra da evlendi. 1982 yılında Atlas Plak'tan ilk longplayı olan 'Şikâyetim Var'ı çıkardı. Sanat yaşamındaki çıkışı devam ederken kocasının şiddet göstermesine dayanamayan Bergen, birçok kez eşinden kaçtı.

Ekim 1982'de İzmir'de çalışırken kocasının azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı. Bu saldırıda tek gözünü kaybeden ve vücudun büyük bir kısmı yanan Bergen, tedavi sonrası Kibariye'yi meşhur eden 'Kimbilir' şarkısının bestecisi Cengiz Özşeker tarafından ikna edilip sahneye çıkarıldı.

ACILARIN KADINI BERGEN

İstanbul müzik piyasasındaki ilk profesyonel longplayi olan "İnsan Severse"yi Burhan Bayar'ın müzik yönetmenliğinde çıkaran sanatçı 1986 yılının sonlarına doğru yaptığı "Acıların Kadını" ile şöhrete kavuştu.

BERGEN NASIL VE NE ZAMAN ÖLDÜ?

Kocasından Nisan 1989'da resmen boşanan Bergen, Haziran 1989'da sahnelere dönüşünü, hayattayken ki son albümü olan "Yıllar Affetmez" ile yaptı. Yoğun bir ilgiyle karşılanan albümün tanıtım turnelerine başlayan sanatçı 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece Adana Pozantı'da boşandığı eşi Serbes tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Sanatçının cenazesi memleketi Mersin'de defnedildi.



BERGEN ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ

1982 - Şikayetim Var LP (1986'da MC olarak yeniden basıldı.)

1983 - Kardeşiz Kader LP (1985 ve 1990'de MC olarak yeniden basıldı.)

1985 - İnsan Severse LP, MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1986 - Acıların Kadını LP, MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1987 - Onu da Yak Tanrım LP, MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1988 - Sevgimin Bedeli MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1988 - İstemiyorum LP, MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1989 - Yıllar Affetmez (Aslen son albümü) MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1990 - Giden Gençliğim MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1990 - Garibin Çilesi Mezarda Biter MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1991 - Son Ağlayışım MC, CD