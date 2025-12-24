Habertürk
        Haberler Objektife Takılanlar Bergüzar Korel'den Halit Ergenç itirafı: Hem keyifli hem de zordu

        Kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile evli olan ve 3 çocuğu bulunan Bergüzar Korel, eşi hakkında samimi açıklamalarda bulundu; "Halit ile oynamak hem keyifliydi hem de zordu"

        Giriş: 24.12.2025 - 08:14 Güncelleme: 24.12.2025 - 08:15
        "Hem keyifli hem de çok zor"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ebru Gündeş, 'Beraber Söylüyoruz' sahne konseptiyle 3 gün üst üste sahne alacağı Volkswagen Arena konserlerinin açılışını yaptı.

        Ebru Gündeş
        Ebru Gündeş

        "KIZIMDAN SONRA EN SEVDİĞİM ŞEY; ŞARKI SÖYLEMEK"

        Gecede iki kostüm giymeyi tercih eden Ebru Gündeş, sevenlerini "Senesini hatırlamıyorum ama sanki dün gibi ilk başladığım yıllar... Dizlerim titriyordu, bugün de o günlerdeki gibi heyecanlıyım. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Kızımdan sonra en sevdiğim şey; şarkı söylemek" sözleriyle karşıladı.

        Konsere gelenler arasında; Bergüzar Korel, Gökhan Tepe, Şebnem Sungur, Oğulcan Engin, Mustafa Aksakallı gibi ünlü isimler de vardı.

        Konser için oldukça heyecanlı olduğunu dile getiren Bergüzar Korel, ilk kez bir Ebru Gündeş konserine geldiğini söyledi. Yeni projesi için 9 – 10 kilo verdiğini açıklayan Korel, bu sürecin hem uzun hem de yorucu geçtiğini belirtti. Korel; "Gerçekten adeta bir kamp dönemi gibiydi" derken, eski sporcu olmasının bu süreçte kendisine büyük avantaj sağladığını da sözlerine ekledi.

        Bergüzar Korel
        Bergüzar Korel

        "HALİT İLE TEKRARDAN BİR PROJEDE YER ALMAYI İSTERİZ"

        Bergüzar Korel, gazetecilerin, "Bu zamana kadar en rahat partneriniz kimdi?" sorusuna ise "Hepsi çok iyiydi. Halit ile oynamak ayrı bir keyifti ama onunla çalışmak daha zordu. Hem aynı evde olup hem de aynı sette olmak biraz zor gelmişti. O zamanlar tek çocuğumuz vardı ondan biraz bölünüyorduk ama tabii ki sürekli hayatınızın merkezinde iş oluyor, ister istemez işi eve götürüyorsunuz. Çok güzel oldu ama çok uzun zaman oldu Halit ile tekrardan bir projede yer almayı isteriz" yanıtını verdi.

        Bergüzar Korel ve eşi Halit Ergenç
        Bergüzar Korel ve eşi Halit Ergenç

        Bergüzar Korel, sette yaşanan yoğunluğun özel hayatına yansıyıp yansımadığı sorusuna ise "Muhakkak yansıyor ama biz bunu çok iyi idare ettik" sözleriyle karşılık verdi. Çocuklarıyla her şeyin yolunda olduğunu belirten oyuncu, küçük kızı Leyla'nın 4 yaşına geldiğini, çocukların zaman zaman setlere geldiğini ve bu durumun kendileri için bir zorluk yaratmadığını söyledi.

        "EBRU GÜNDEŞ'İN SESİYLE ISINMAYA GELDİK"

        Ünlü şarkıcı Gökhan Tepe, Ebru Gündeş konseri öncesi basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Konsere keyifle geldiğini dile getiren Tepe; “Ebru Gündeş’in sıcak sesiyle ısınmaya geldik” sözleriyle esprili bir çıkış yaptı.

        Konserde hem Ebru Gündeş'e verdiği şarkıları hem de Gündeş'in sevilen eserlerini dinleyeceğini belirten Gökhan Tepe, "Ebru'ya verdiğimiz şarkıları ve onun şarkılarını dinleyeceğiz, çok mutluyum" diyerek heyecanını paylaştı.

        Önümüzdeki yıl sanat hayatının 30'uncu yılını kutlayacağını açıklayan Gökhan Tepe, bu özel yıl için hazırlıklar yaptığını söyledi. Temmuz ayında bir parti düzenleyeceğini belirten Tepe, sanatçı dostlarını bu özel kutlamaya davet edeceğini de sözlerine ekledi.

        Gökhan Tepe
        Gökhan Tepe

        "HAYATIMIN HİÇBİR YERİNDE YAPAY ZEKÂ YOK"

        Yoğun sahne programına da değinen Gökhan Tepe, önümüzdeki hafta Kıbrıs'ta, yılbaşında ise Afyon'da sahne alacağını açıkladı. Tepe, gazetecilerin "Yapay zekâ ile bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna; "Yapay zekâ benim hayatımın hiçbir yerinde yok. Dolayısıyla yapay zekâ ile bir proje yapmayacağım" yanıtını verdi.

        #Bergüzar Korel
        #Halit Ergenç
        #ebru gündeş
        #Gökhan Tepe
