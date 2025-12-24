Bergüzar Korel'den Halit Ergenç itirafı: Hem keyifli hem de zordu

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ebru Gündeş, 'Beraber Söylüyoruz' sahne konseptiyle 3 gün üst üste sahne alacağı Volkswagen Arena konserlerinin açılışını yaptı.

Ebru Gündeş

"KIZIMDAN SONRA EN SEVDİĞİM ŞEY; ŞARKI SÖYLEMEK"

Gecede iki kostüm giymeyi tercih eden Ebru Gündeş, sevenlerini "Senesini hatırlamıyorum ama sanki dün gibi ilk başladığım yıllar... Dizlerim titriyordu, bugün de o günlerdeki gibi heyecanlıyım. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Kızımdan sonra en sevdiğim şey; şarkı söylemek" sözleriyle karşıladı.

Konsere gelenler arasında; Bergüzar Korel, Gökhan Tepe, Şebnem Sungur, Oğulcan Engin, Mustafa Aksakallı gibi ünlü isimler de vardı.

Konser için oldukça heyecanlı olduğunu dile getiren Bergüzar Korel, ilk kez bir Ebru Gündeş konserine geldiğini söyledi. Yeni projesi için 9 – 10 kilo verdiğini açıklayan Korel, bu sürecin hem uzun hem de yorucu geçtiğini belirtti. Korel; "Gerçekten adeta bir kamp dönemi gibiydi" derken, eski sporcu olmasının bu süreçte kendisine büyük avantaj sağladığını da sözlerine ekledi.

Bergüzar Korel "HALİT İLE TEKRARDAN BİR PROJEDE YER ALMAYI İSTERİZ" Bergüzar Korel, gazetecilerin, "Bu zamana kadar en rahat partneriniz kimdi?" sorusuna ise "Hepsi çok iyiydi. Halit ile oynamak ayrı bir keyifti ama onunla çalışmak daha zordu. Hem aynı evde olup hem de aynı sette olmak biraz zor gelmişti. O zamanlar tek çocuğumuz vardı ondan biraz bölünüyorduk ama tabii ki sürekli hayatınızın merkezinde iş oluyor, ister istemez işi eve götürüyorsunuz. Çok güzel oldu ama çok uzun zaman oldu Halit ile tekrardan bir projede yer almayı isteriz" yanıtını verdi. Bergüzar Korel ve eşi Halit Ergenç Bergüzar Korel, sette yaşanan yoğunluğun özel hayatına yansıyıp yansımadığı sorusuna ise "Muhakkak yansıyor ama biz bunu çok iyi idare ettik" sözleriyle karşılık verdi. Çocuklarıyla her şeyin yolunda olduğunu belirten oyuncu, küçük kızı Leyla'nın 4 yaşına geldiğini, çocukların zaman zaman setlere geldiğini ve bu durumun kendileri için bir zorluk yaratmadığını söyledi. "EBRU GÜNDEŞ'İN SESİYLE ISINMAYA GELDİK"