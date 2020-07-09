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Mart ayında oğlu Han'ı dünyaya getirerek ikinci kez anne olan Bergüzar Korel, tatilde Beyza Şekerci Hepileri ile bir araya geldi. Hepileri ile aynı mayoyu giyen Korel, yayınladığı video ile takipçilerini güldürdü.

Oyuncu, paylaşımında "Hayatımdaki hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı" diyerek espri yaptı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarını Instagram'dan yayınlayan Bergüzar Korel, doğum sonrası kilo haberlerini ti'ye alarak kendi özel haberini yapmıştı. Korel, fotoğraflarının altına şu mesajı düşmüştü:

Bergüzar Korel, bikinili yakalandı. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kilolu haliyle dikkat çekti. 4 ay önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren ünlü oyuncunun kilolu hali gözlerden kaçmadı.

Doğum kilolarından hala kurtulamadığı gözlenen Bergüzar Korel'in saklanma çabaları ise işe yaramadı. Doğum sonrası aldığı kilolar ve selülitleri ile dikkat çeken Bergüzar Korel'in bu görüntüsü şaşkınlık yarattı.

Çevrenin şaşkın bakışları arasında tatilini sürdüren Bergüzar Korel'i görenler, 'Eski halinden eser yok' demekten kendilerini alamadı.

"SİZLERİ YORMAK İSTEMEDİM"

Bu görüntüsü ile sosyal medyada eleştiri okları ve hakarete varan yorumlar ile alay konusu olan Bergüzar Korel'in şok değişimi için yana kaydırabilirsiniz. Sizleri yormak istemedim, iyi yazlar olsun...