"HAN ALİ'YE GÖRE DAHA YARAMAZ"

İkinci çocukları Han'ın, oğlu Ali'ye göre daha yaramaz olduğunu söyleyen Korel, şu şekilde konuştu:

Han yaramaz, çok hareketli. Ali'ye "Yapma" derdin dururdu. Ali küçükken sehpa üzerinden hiçbir şey kaldırmadı. Han alıyor, "Yapma" dediğinde gözünün içine bakarak fırlatıyor. Ali ile çok farklılar.