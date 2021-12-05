"HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ BİR ANDA GELDİ"

Kızları Leyla ile ilgili konuşan Bergüzar Korel, "Zaman geçti, çok şükür Leyla'mızı kucağımıza aldık." ifadelerini kullanmıştı.

Kız çocuğu sahibi olmak istediğini her fırsatta dile getiren ünlü oyuncu, "Çok şükür, Allah herkesin gönlüne göre versin. Oldu, sürpriz oldu. Biz hiç beklemediğimiz bir anda geldi." şeklinde konuşmuştu.