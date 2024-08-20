Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi
Rol aldıkları dizide tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu Beril Pozam ile Ersin Arıcı nikâh masasına oturdu
Bir süredir aşk yaşayan Beril Pozam ile Ersin Arıcı, birlikteliklerini bir üst seviyeye taşıma kararı alıp evlendi.
Arkadaşları ve aile bireylerinin yer aldığı bir düğün gerçekleştiren oyuncu çiftin mutlu anı objektiflere yansıdı.
MESLEKTAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI
Rol aldıkları dizide tanışıp arkadaşlıkları aşka dönüşen Beril Pozam ile Ersin Arıcı'yı bu mutlu günlerinde meslektaşları yalnız bırakmadı.
Oyuncu çiftin, rol arkadaşları da düğünde yerini aldı.
NİKÂHI ROL ARKADAŞLARI KIYDI
Düğünde Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın nikâhını ise dizide Pozam'ın babası 'Kazım Ağa' karakterini canlandıran Diren Polatoğulları kıydı.
Düğüne; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çağatay Ulusoy, Diren Polatoğulları, Buçe Buse Kahraman, Öznur Serçeler, Sezin Bozacı, Gözde Kansu ve Tarık Emir Tekin gibi birçok ünlü isim katıldı.
"KIZIMIZI VERDİK"
Dizide Beril Pozam'ın anne ve babasını canlandıran Sezin Bozacı ile Diren Polatoğulları, o anları "Kızımızı verdik" notuyla yayımladı.