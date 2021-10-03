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Berisha ilk golünü attı

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Mergim Berisha, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı

Berisha ilk golünü attı

Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Alman forveti Mergim Berisha ilk golünü attı. Müsabakanın 16. dakikasında Rossi’nin pasında ceza sahası içinde topu alan Berisha yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderirken Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetmiş oldu. Alman futbolcu müsabakanın 85. dakikasında yerini Osayi-Samuel’e bıraktı.

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