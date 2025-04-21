Berk Atan: Zorlu bir süreçten geçiyoruz

Ünlü oyuncu Berk Atan, 19 Nisan'da Eskişehir'de trafik kazası geçirmişti. Y.U.K. idaresindeki 34 EFH 328 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole devrilmişti.

Berk Atan, sosyal medya hesabından şunları söyledi: Arkadaşlar, son durumu doğrudan benden duymanız için buradan paylaşmak istedim. Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut. Bu sabah, kırık parçaların akciğere batması sonucu gelişen kanama ve akciğer sönmesine müdahale etmek amacıyla dren takıldı. Zorlu bir süreçten geçiyoruz ama her şeye rağmen çok şükür. En az bir haftalık hastane sürecimiz olacak gibi görünüyor. Dualarını, güzel dileklerini esirgemeyen, arayan, soran herkese minnettarım; bin kez Allah razı olsun. Başta Eskişehir Valisi, İl Sağlık Müdürü ve Eskişehir Şehir Hastanesi'nin kıymetli sağlık çalışanlarına ilk andan itibaren gösterdikleri ilgi ve destek için yürekten teşekkür ederim.