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Berk Bayındır'ın son fotoğrafı!

Kağıthane'de kaldığı rezidansın camından düşen rapçi Berk Bayındır, ölümüyle sevenlerini yasa boğmuştu. Simla Ener, sevgilisinin yaşamını yitirmeden önceki son fotoğrafını paylaştı

HABERTURK.COM
  • Berk Bayındır'ın son fotoğrafı! Sevgilisi Simla Ener paylaştı

    "Beta" lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır, 5 gün önce sabah saatlerinde Kağıthane’de yaşadığı lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek, yaşamını yitirmişti. Bayındır, ardından İstanbul Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanmıştı.
  • Berk Bayındır'ın son fotoğrafı! Sevgilisi Simla Ener paylaştı

    "OLAĞAN DIŞI HAREKETLERİ VARDI"

    Büyük bir şok yaşayan Berk Bayındır'ın kız arkadaşı Simla Ener, "3-4 gündür birlikte kalıyorduk. Sabah uyandığımızda Berk'in olağan dışı hareketleri vardı. Balkona çıktı. Balkon demirlerinden sarkarken gördüm. Arkasından koştum ama düşerken gördüm." demişti.
  • Berk Bayındır'ın son fotoğrafı! Sevgilisi Simla Ener paylaştı

    SON FOTOĞRAF!

    Zor günler geçiren Ener, sevgilisinin vefat etmeden önceki son fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. Simla Ener, siyah-beyaz filtreli kareyi, "24.04.2022... Son akşam yemeği. Son fotoğraf... Güzel uyu canım Berk'im..." ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçileri Ener'e başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.
  • Berk Bayındır'ın son fotoğrafı! Sevgilisi Simla Ener paylaştı

    "DİĞER YARIM GİTTİ"

    Ener, birkaç gün önce basına çıkan bazı iddialardan sonra yeni bir açıklamada bulunmuştu. Müzisyenin sevgilisi, şüpheli ölümün ardından şunları söylemişti:

    Canımdan can koptu. Kötü iddiaları ya da çirkin düşünceleri umursayacak kadar bile halim yok. Sadece Berk'imin sevenleri için yazmak zorunda hissediyorum. Ben çığlığımı sessizce atabiliyorum. Güçlü olmak ve Berk ile birbirimize verdiğimiz sözleri tutmak, onun eksik bıraktığı yerden yerine getirmeye çalışmaktan başka bir derdim yok. Unutulması mümkün olmayan bu olaya şahit oldum diğer yarımın gidişini gördüm. Dostlarımız yanımda, yanımızda ama şu hayatta ilk defa yalnız kalmış hissettim. Baş sağlığı dileyen herkese çok teşekkür ederim.
  • Berk Bayındır'ın son fotoğrafı! Sevgilisi Simla Ener paylaştı

    NE OLMUŞTU?

    Olay 25 Nisan saat 08.00 sıralarında Gültepe Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre; “Beta” lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır (31), sabah saatlerinde ikamet ettiği lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetmişti.
  • Berk Bayındır'ın son fotoğrafı! Sevgilisi Simla Ener paylaştı

    Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayındır’ın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek, önlem almıştı.
  • Berk Bayındır'ın son fotoğrafı! Sevgilisi Simla Ener paylaştı

    Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından genç rapçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı. Olay sırasında evde bulunan genç rapçinin kız arkadaşı da ifadesi alınmak üzere Gültepe Karakolu’na götürülmüştü. Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatılmıştı.
  • Berk Bayındır'ın son fotoğrafı! Sevgilisi Simla Ener paylaştı

    Mahalle esnaflarından Ali Öndin, “Kız arkadaşıyla mı sorunu vardı, ailesiyle mi vardı, tam olarak bilmiyorum ama yukarıdan 8’inci kattan düşmüş. Kendisi pencerelere çarpa çarpa aşağı düşmüş. 30-35 yaşlarındaydı... Ben önce sesi duydum. Bir ses oldu, sonra buraya geldiğimde üç-dört kişi daha vardı. Ambulans geldi. Polise de ben haber verdim ama çoktan ölmüştü. Yanında zaten iki, üç kişi vardı. Binanın güvenlik görevlileri de geldi. Yerde yatıyordu, hiç hareket yoktu. O bayan, arkadaşıymış zaten. Sağlıkçılar geldi sonrasında. Baktılar ama ölmüştü." ifadelerini kullanmıştı.
  • Berk Bayındır'ın son fotoğrafı! Sevgilisi Simla Ener paylaştı

    Berk Bayındır

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