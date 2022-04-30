SON FOTOĞRAF!

"DİĞER YARIM GİTTİ"

Ener, birkaç gün önce basına çıkan bazı iddialardan sonra yeni bir açıklamada bulunmuştu. Müzisyenin sevgilisi, şüpheli ölümün ardından şunları söylemişti:

Canımdan can koptu. Kötü iddiaları ya da çirkin düşünceleri umursayacak kadar bile halim yok. Sadece Berk'imin sevenleri için yazmak zorunda hissediyorum. Ben çığlığımı sessizce atabiliyorum. Güçlü olmak ve Berk ile birbirimize verdiğimiz sözleri tutmak, onun eksik bıraktığı yerden yerine getirmeye çalışmaktan başka bir derdim yok. Unutulması mümkün olmayan bu olaya şahit oldum diğer yarımın gidişini gördüm. Dostlarımız yanımda, yanımızda ama şu hayatta ilk defa yalnız kalmış hissettim. Baş sağlığı dileyen herkese çok teşekkür ederim.