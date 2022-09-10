"BEKLEME TARAFTARIYIM"

Daha önce evlilik planlarının pandemiden dolayı sarktığını ifade eden Yıldız Çağrı Atiksoy, "Berk'e kalsa 'Hemen evlenelim' diyor ama ben düğün, dernek, kına gecesi çok istediğim için bekleme taraftarıyım" demişti.