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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Berk Oktay'dan eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'a: Özüm!

Berk Oktay ile kendisi gibi oyuncu olan Yıldız Çağrı Atiksoy, hayatlarını birleştirdi. Nikah sonrası Instagram'dan birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayan Oktay, eşine, "Özüm!" diyerek seslendi

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  • Berk Oktay'dan eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'a: Özüm! Evlendiler... - Magazin haberleri

    Oyuncu Berk Oktay ile sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy, yaklaşık iki yıllık birlikteliklerini resmileştirerek evlendi. İkili, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle nikah masasına oturdu.
  • Berk Oktay'dan eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'a: Özüm! Evlendiler... - Magazin haberleri

    "ÖZÜM!"

    Dünyaevine giren çiftten Oktay, nikah sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Berk Oktay, eşi ile birlikte yer aldığı bu fotoğrafı Instagram'dan yayınladı. Oktay'ın, "Özüm!" notunu düştüğü gönderi takipçilerinden oldukça ilgi gördü. Kullanıcılar çifte, "Mutluluklar..." mesajları yağdırdı.
  • Berk Oktay'dan eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'a: Özüm! Evlendiler... - Magazin haberleri

    DOĞUM GÜNÜ BULUŞTURDU

    Öte yandan geçtiğimiz şubat ayında nişanlanan ikili, basın mensuplarının, "Nasıl tanıştınız?" sorusuna, "Merve Özbey'in doğum günü bizi buluşturdu" yanıtını vermişti.
  • Berk Oktay'dan eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'a: Özüm! Evlendiler... - Magazin haberleri

    "KARŞILIKLI OLDU"

    Muhabirlerin, "İlk adımı kim attı?" sorusuna ise çiftten Yıldız Çağrı Atiksoy, "Karşılıklı oldu" cevabını vermişti.

    Atiksoy, konuyla alakalı, "Arkadaşımızın doğum gününde bir araya geldik. Duygularımızı birbirimizden saklama gereği de duymadık" şeklinde konuşmuştu.
  • Berk Oktay'dan eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'a: Özüm! Evlendiler... - Magazin haberleri

    "BEKLEME TARAFTARIYIM"

    Daha önce evlilik planlarının pandemiden dolayı sarktığını ifade eden Yıldız Çağrı Atiksoy, "Berk'e kalsa 'Hemen evlenelim' diyor ama ben düğün, dernek, kına gecesi çok istediğim için bekleme taraftarıyım" demişti.
  • Berk Oktay'dan eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'a: Özüm! Evlendiler... - Magazin haberleri

    "NİKAH DAİRESİNE PEK YANAŞMADI!"

    Sevgilisinin bu çıkışı üzerine konuşan ünlü oyuncu ise, "Hemen bir nikah dairesine götürüp, işi bitirmek istedim ama pek yanaşmadı" ifadelerini kullanarak, gülümsemişti.

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