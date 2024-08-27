Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, Maldivler'e gitti
Oyuncu çift Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 4 ay önce dünyaya gelen kızları Mira Milena ile Maldivler'e gitti
Giriş: 27.08.2024 - 09:24 Güncelleme: 27.08.2024 - 09:24
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2022'de hayatlarını birleştiren Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, mayıs ayında anne - baba olmuştu.
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Çift, Yıldız Çağrı Atiksoy'un zorlu hamilelik sürecinin ardından kızları Mira Milena'yı kucaklarına almıştı.
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Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, kızlarıyla birlikte Maldivler'e gitti.