Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un kızı 1 yaşında

2022'de nikâh masasına oturan oyuncu çift; Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, Mira Milena adını verdikleri kızlarını 2024'te kucaklarına alarak anne - baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Ünlü çiftin kızı Mira Milena, birinci yaşına girdi. Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, kızlarının doğum günü için yakınlarının katıldığı küçük bir parti organize etti.

Evlerini renkli balonlarla süsleyen çift, kızlarıyla birlikte çektirdikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından yayımladı.

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Çift, yayımladıkları fotoğraflarda kızlarının yüzünü de ilk kez göstermiş oldu.

"SANA BAKMAK BİR MUCİZEYİ ANLAMAKTIR"

Berk Oktay, duygusal bir mesaj yayımlayarak; "Kanım olduğun için, nefesim olduğun için, o güzel ruhunla gelip beni seçip, sana babalık yapma şansını bana verdiğin için teşekkür ederim. O güzel gözlerin ömrün boyunca hep gülsün. Sana sözümdür; ben nefes aldıkça, nefesim nefesin olacak. Kusura bakma canım kızım heybemde sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok. Sana bakmak bir beyaz kağıda bakmaktır. Her şey olmaya hazır... Sana bakmak suya bakmaktır. Gördüğün suretten utanmak... Sana bakmak bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır. Sana bakmak Allah’a inanmaktır. Doğum günün kutlu olsun" ifadelerini kullandı.