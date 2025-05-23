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        Haberler Magazin Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un kızı 1 yaşında - Magazin haberleri

        Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un kızı 1 yaşında

        Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un kızı Mira Milena birinci yaşına bastı. Kızının doğum gününü duygusal bir mesajla kutlayan Oktay; "Ben nefes aldıkça, nefesim nefesin olacak canım kızım" derken Atiksoy, duygularını; "Cennet evladının yüzüymüş... Yüzünü gördüğümde anladım cennet yüzlü kızım" sözleriyle dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 08:47 Güncelleme: 23.05.2025 - 09:11
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        "Sana bakmak mucizeyi anlamaktır"
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        2022'de nikâh masasına oturan oyuncu çift; Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, Mira Milena adını verdikleri kızlarını 2024'te kucaklarına alarak anne - baba olmanın sevincini yaşamıştı.

        Ünlü çiftin kızı Mira Milena, birinci yaşına girdi. Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, kızlarının doğum günü için yakınlarının katıldığı küçük bir parti organize etti.

        Evlerini renkli balonlarla süsleyen çift, kızlarıyla birlikte çektirdikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından yayımladı.

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        Çift, yayımladıkları fotoğraflarda kızlarının yüzünü de ilk kez göstermiş oldu.

        "SANA BAKMAK BİR MUCİZEYİ ANLAMAKTIR"

        Berk Oktay, duygusal bir mesaj yayımlayarak; "Kanım olduğun için, nefesim olduğun için, o güzel ruhunla gelip beni seçip, sana babalık yapma şansını bana verdiğin için teşekkür ederim. O güzel gözlerin ömrün boyunca hep gülsün. Sana sözümdür; ben nefes aldıkça, nefesim nefesin olacak. Kusura bakma canım kızım heybemde sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok. Sana bakmak bir beyaz kağıda bakmaktır. Her şey olmaya hazır... Sana bakmak suya bakmaktır. Gördüğün suretten utanmak... Sana bakmak bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır. Sana bakmak Allah’a inanmaktır. Doğum günün kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

        "SENİNLE İLGİLİ ÇOK FAZLA HAYALİM VAR"

        Yıldız Çağrı Atiksoy da duygusal bir mesaj yayımladı ve şu ifadeleri kullandı: Cennet evladının yüzüymüş... Yüzünü gördüğümde anladım cennet yüzlü kızım. Benim hayal ettiğimden de güzel seninle yeniden doğmak... Senden önce ne kadar korkusuzmuşum meğer... Şimdi ödüm kopuyor tırnağının ucu kırılacak diye. Bir yandan koca dünyayı sırtlayacak güce, karşısında duracak cesarete sahipken öte yandan seni sarıp sarmalayıp en içime saklamak istiyorum. Dilerim; yaşamın boyunca benim kalbimle sevsinler seni, benim gözlerimle baksınlar, benim dokunduğum gibi dokunsun herkes sana... Bu dünyaya mutluluğu deneyimlemek için gelmiş ol güzel kızım. İmtihansız imtihanların olsun meleğim. Rabbimin iyi ruhları çıksın hep karşına. Seninle ilgili çok fazla hayalim var ama ilki babanla... Bizim yaşlarımıza geldiğin yaşlara sağlıkla şahit olmayı tüm kalbimle diliyorum. Ömrüm yettiği müddetçe seninle gökyüzünde kanatsız uçacağız Miloşkom. Benim kızım olduğun için çok şanslıyım. İyi ki bana, bize geldin gül gözlüm. Doğum günü pastan her sene babanın ellerinden olsun.

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        #Berk Oktay
        #Yıldız Çağrı Atiksoy
        #Mira Milena Oktay
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