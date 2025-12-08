Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Berkan Kutlu, baba olduğunu duyurdu - Magazin haberleri

        Berkan Kutlu, baba olduğunu duyurdu

        Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla baba olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 20:28 Güncelleme: 08.12.2025 - 20:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baba olduğunu duyurdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla baba olduğunu duyurdu.

        Kutlu, paylaşımında, "Bizim için zorlu geçen bir sürecin ardından… Aramıza hoş geldin oğlum" ifadelerini kullanarak mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

        Kutlu’nun açıklamasının ardından Galatasaray Kulübü de futbolcusu için bir tebrik mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün mesajında, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Berkan Kutlu ve değerli eşi Yanna’nın bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Berkan ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Eden’e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz" denildi.

        Fotoğraflar: X, Instagram, DepoPhoto

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Berkan Kutlu
        #galatasaray
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında 29 şüpheliye tutuklama talebi!
        Bahis soruşturmasında 29 şüpheliye tutuklama talebi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüştü
        İşte Mert Hakan Yandaş'ın ifadesi!
        İşte Mert Hakan Yandaş'ın ifadesi!
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!"
        "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!"
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Çarptı, çekti, paylaştı, tutuklandı!
        Çarptı, çekti, paylaştı, tutuklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Kartalkaya'da gerekçeli karar açıklandı!
        Kartalkaya'da gerekçeli karar açıklandı!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel