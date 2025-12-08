Berkan Kutlu, baba olduğunu duyurdu

Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla baba olduğunu duyurdu.

Kutlu, paylaşımında, "Bizim için zorlu geçen bir sürecin ardından… Aramıza hoş geldin oğlum" ifadelerini kullanarak mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Kutlu’nun açıklamasının ardından Galatasaray Kulübü de futbolcusu için bir tebrik mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün mesajında, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Berkan Kutlu ve değerli eşi Yanna’nın bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Berkan ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Eden’e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz" denildi.

Fotoğraflar: X, Instagram, DepoPhoto