Berkan Kutlu, Konyaspor ile anlaştı!
Galatasaray'da forma şansı bulmaktan zorlanan Berkan Kutlu, Konyaspor ile prensip anlaşmasına vardı. Berkan Kutlu'nun Konyaspor ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor, orta saha hattına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.
Galatasaray’da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Berkan Kutlu, birçok takımın ilgisine rağmen kişisel şartlarda Konyaspor’la anlaşmaya vardı.
Oyuncu, resmi imza için Konya’ya davet edildi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
Berkan Kutlu'nun Konyaspor ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Berkan Kutlu’ya Süper Lig’den Trabzonspor'un da ilgisi bulunuyordu.
Galatasaray kariyerinde 159 maça çıkan, 3 gol ve 8 asist üreten Berkan Kutlu’nun güncel piyasa değeri 2,5 milyon Euro olarak gösteriliyor.