Berkan Kutlu, Konyaspor ile anlaştı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor, orta saha hattına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray’da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Berkan Kutlu, birçok takımın ilgisine rağmen kişisel şartlarda Konyaspor’la anlaşmaya vardı.