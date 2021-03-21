Berkay'dan yeni single

Sözü Cumhur Çiğci & Berkay Şahin, müziği İsmet Taşçeşme & Berkay Şahin düzenlemesi Serhat Şensesli imzası taşıyan "Yeter Ki Sen İste"yi 2021 yazına özel hazırladığı albüm öncesi müzik severlere sürpriz olarak armağan eden Berkay, tüm günlerini stüdyoda üretimle geçirmeye devam ediyor.
Berkay'ın "Karnaval" adını vereceği yeni albümünün müjdesi olan "Yeter Ki Sen İste" isimli yeni single, 19 Mart'ta müzikseverlerle buluştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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