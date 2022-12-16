Berkay: Dava devam ediyor

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'deydi. Basın mensupları ile ayak üstü sohbet eden ünlü şarkıcı, "Arkadaşlar 6 önce eski evimizden taşındık. Daha küçük bir eve geçtik." dedi.

Geçtiğimiz haftalarda kızları Arya’nın yaşadığı ev kazası hakkında da konuşan Berkay "Onunla alakalı dava açtım. Dava da devam ediyor." ifadelerini kullandı.