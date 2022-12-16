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Haberler Magazin Berkay: Dava devam ediyor - Magazin haberleri
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Berkay: Dava devam ediyor

Şarkıcı Berkay eşi Özlem Ada Şahin ile görüntülendi. Kızı Arya'nın yaşadığı ev kazası hakkında konuşan Berkay "Onunla alakalı dava açtım. Dava da devam ediyor." dedi

Berkay: Dava devam ediyor - Magazin haberleri

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'deydi. Basın mensupları ile ayak üstü sohbet eden ünlü şarkıcı, "Arkadaşlar 6 önce eski evimizden taşındık. Daha küçük bir eve geçtik." dedi.

Geçtiğimiz haftalarda kızları Arya’nın yaşadığı ev kazası hakkında da konuşan Berkay "Onunla alakalı dava açtım. Dava da devam ediyor." ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU??

Büyük kızı Arya’nın üstüne dolap kapağı düşen Berkay, mobilya firmasını ihmalkârlıkla suçlamıştı. "Allah kimseyi evladıyla sınamasın" diyen şarkıcı, "Bir iş yapılıyor doğru yapılmasını istiyoruz. Bedava da yapılmıyor parayla yapılıyor. Söz konusu çocuk olunca akan sular duruyor. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Böyle şeyleri güvenli bir şekilde yapacaksınız. Ben şirketteydim. Özlem arayınca 20 dakika içinde eve gittim. Herhalde bu streste 1,5 kilo vermişimdir" diye konuşmuştu.

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