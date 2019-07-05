Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve araçlarını valeye teslim ettikten sonra alışveriş turuna çıkan Şahin ailesi gazeteciler tarafından görüntülendi.

Muhabirlerin fotoğraf isteklerini kırmayan ve objektiflere poz veren çift daha sonra muhabirler ile kısa süre sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Kızları Arya'yı gezdirmeye geldiklerini söyleyen Berkay, "Çocuk eğlence merkezine geldik. Arya gezmek, oyun oynamak istedi." dedi.

Doğuma 10 gün kaldığını söyleyen ünlü sanatçı, "Babalık çok farklı bir olay, dünyan değişiyor. İkinci kez baba olacağım heyecan giderek artıyor." dedi. Eğlence merkezinde uzun süre doyasıya eğlenen Şahin ailesi daha sonra da uzun süre alışveriş yaptıktan sonra özel araçları ile alışveriş merkezinden ayrıldılar.