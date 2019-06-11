İkinci kez baba olmaya hazırlanan başarılı şarkıcı Berkay, önceki gün eşi Özlem Ada Şahin ve kızı Arya ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Arya bebek, sempatik tavırları ve şirinliği ile ilgi odağı oldu. Önümüzdeki haftalarda ikinci çocuklarını kucaklarına almayı bekleyen Şahin çifti, heyecanla Zeynep bebeği beklediklerini söyledi.

"ARYA HEYECANLA KARDEŞİNİ BEKLİYOR"

Özlem Ada Şahin, "6 haftamız kaldı. Nasipse temmuz ayı içerisinde kızımız dünyaya gelecek. Hazırlıklar bitti sayılır. Çok şükür ki güzel ve sağlıklı bir hamilelik dönemi geçiriyorum. Berkay ve benim kadar Arya da heyecanla kardeşini bekliyor" açıklamasında bulundu.

"ZEVCEM OLUR KENDİLERİ..."

Şahin çifti, geçtiğimiz günlerde Marmaris'te tatil yapmıştı. Güneşin tadını çıkaran çift, mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmıştı. Şahin, eşi ile çekilen karesini sosyal medya hesabından, "Zevcem olur kendileri..." notuyla paylaşmıştı. Özlem Ada Şahin ise mutlu anlarını, "Sevgilim" notuyla yayınlamıştı. Çiftin paylaşımlarına çok sayıda yorum ve beğeni yağmıştı.

Şarkıcı Berkay, 2016 yılında Özlem Ada ile evlenmiş, 2017 yılında da kızları Arya dünyaya gelmişti. Evliliklerinde mutlu günler geçiren çift, ikinci bebekleri Zeynep Mira'yı temmuz ayında kucaklarına almaya hazırlanıyor.