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Haberler > GÜNDEM > Son Dakika! Arda Turan için 11 yıl istenebilir

Berkay'ın eşi görüntü alınmasını engellemeye çalıştı

Şarkıcı Berkay tedavi gördüğü hastaneden önceki gün taburcu oldu. Ünlü şarkıcı, avukatı basın açıklaması yaparken hastanenin otoparkından gizlice çıkmaya çalıştı. Güvenlik görevlileri basın mensuplarının görüntü almasına engel oldu

14.10.2018 - 08:56 | Güncelleme: Genel

Milli Futbolcu Arda Turan’la kavga sırasında burnu kırılan Berkay, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Berkay, hastanenin otoparkında kafasına örttüğü kapüşonuyla çıkarken, güvenlik görevlileri basın mensuplarını engellemeye çalıştı. Aynı dakikalarda avukatı Ayşegül Mermer de basın açıklaması yaptı. Mermer, “ Arda Turan belinde ruhsatsız silahıyla hastaneye gelmiştir. Yargı dilinde bele ruhsatsız silah takarak gezmek sadece suç dünyasının içindeki kişiler tarafından yapılan bir durumdur. Arda Turan, Berkay Şahin’e saldırdı, hastaneye ruhsatsız silahla girdi, bilinçsizce ateş etti. Yasalar çerçevesinde bunun özrü yoktur” dedi.

"CEZASINI ÇEKECEK"

Avukat Mermer ayrıca Berkay Şahin’in kamuoyuna yazdığı mektubu da basın mensuplarıyla paylaştı. İşte Berkay’ın kaleme aldığı o mektup: "Berkay ve Arda önemli değil. Önemli olan iki kadının yaşadığı hassas durum ve içinde bulundukları üzücü durum. Ben karşı tarafın yapamadığını yapmak istiyorum. Eşimden ve Aslıhan Turan’dan özür diliyorum. Erkek adam kavga eder. Senin yanına gelip, 'Karımı bırakıp, yarım saate senin yanına geleceğim' dediğin kişiden kafanı çevirdiğin an yandan yapılan saldırı aciz ve korkak bir saldırıdır. Kendisine de şunu söyledim. 'Şikâyetçi olmamamı istiyorsunuz, iki şartım var. Karımdan, benden, kendi karısından bütün bu hareketleri adına özür dileyecek. Sözle tacizin utancını yaşadığını kabul edecek. Bunları kabul ederse davadan vazgeçeceğimizi ilettik. Fakat karşı taraftan her seferinde saçma sapan açıklamalar geldi. Burası, Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti. Cezasını çekecek."

'BURADA 3 SUÇ VAR'

Hürriyet gazetesinden Cenker Tezel'in haberine göre Ceza Hukukçusu avukat Erol Şahin olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Hastane bir meskûn mahal değildir. Bina içinde, hastanede ateş etmiş. Bu hareket ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçudur. Bir de burnunu kırdığın bir hasmın içerideyse bu silahla tehdittir. Savcı Arda Turan’a 3 suçtan dava açar. Birincisi ‘Silahla Tehdit’. Ceza 2 yıldan 5 yıla kadar hapistir. İkincisi ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulmasıdır’, ceza 6 aydan 3 yıla kadar hapistir. 3’ncü suç da ‘ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma’ suçudur. Bu da 6136 sayılı kanunun 13/1 maddesi gereği cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapistir. Bu suçların toplamı 3.5 yıldan 11 yıla kadar hapis.”

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