4 | 13

"HER ŞEY ORTADA"

Arda Turan ile yaşadığı olay yüzünden mahkemeye çıkan popçu, duygusal anları ile dikkat çekti. Sadece şarkı söylemek istediğini belirten Berkay, "Kendi kendime 'Konuşma, şarkını söyle ve git' diyorum ama gönül el vermiyor. Burada gördüğüm sizlere ve sahneye ihtiyacım vardı. Uzun uzun konuşmak istemiyorum, konuşacak bir şey yok. Her şey ortada ama şunu net olarak söylemek istiyorum. Bu hayatta herkesten vazgeçiyorsunuz ama evladınızdan vazgeçemiyorsunuz" dedi.