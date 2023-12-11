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        Haberler Magazin Berkay o firmaya "ayıplı mal" davası açtı - Magazin haberleri

        Berkay'dan 'ayıplı mal' davası

        Şarkıcı Berkay, 6 yaşındaki kızlarının üzerine düşerek yaralanmasına sebep olduğunu iddia ettiği mobilya firmasına karşı malın ayıplı olduğu iddiasıyla İstanbul Tüketici Mahkemesine dava açtı. Duruşmada Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin tanık olarak ifade verdi. Şahin ifadesinde "Çocuğum travma yaşadığı için çocuk odasındaki mobilyaları söktürüp çöpe attım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 16:16 Güncelleme: 11.12.2023 - 16:16
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        Berkay'dan 'ayıplı mal' davası
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        Şarkıcı Berkay, 6 yaşındaki kızlarının üzerine düşerek yaralanmasına sebep olduğunu iddia ettiği mobilya firmasına karşı malın ayıplı olduğu iddiasıyla İstanbul Tüketici Mahkemesine dava açtı. Duruşmada Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin tanık olarak ifade verdi. Şahin ifadesinde "Çocuğum travma yaşadığı için çocuk odasındaki mobilyaları söktürüp çöpe attım" dedi.

        Şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, geçtiğimiz yıl İstanbul'da yeni bir eve taşınmaları nedeniyle mobilya aldı. Teslimattan yaklaşık bir ay sonra Kasım 2022'de çiftin 6 yaşındaki kızı Arya, çocuk odasında ranzasına çıkarken kaza geçirdi. Tutunduğu mobilya parçası ayrılınca yere düşen Arya'nın üzerine de mobilya parçaları düştü. Kızının yaralanması sonrasında Özlem Ada Şahin, sosyal medya hesabından kazayı duyurarak mobilya firmasına dava açacaklarını açıklamıştı.

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        DURUŞMADA TANIKLIK YAPTI

        İstanbul Tüketici Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmaya, davacı şarkıcı Berkay Şahin katılmazken; eşi Özlem Ada Şahin ve menajer Okan Genç ise tanık sıfatıyla katıldı. Özlem Ada Şahin ifadesinde, davalı mobilya şirketinden daha önce de mal aldıklarını, memnun kalmaları üzerine bu kez yeni taşınacakları ev için siparişte bulunduklarını anlattı. Yatak odası, giyinme odası ve çocuk odası için sipariş verdiklerini söyleyen Şahin, yaklaşık 5 ay kadar geç teslimat yapıldığını belirtti. Şahin, "İzmir'de yazlık evimdeydim. Teslimat olacak diye tek başıma İstanbul'a geldim. Fakat ne teslimat, ne de montaj olmadı. O gece otelde geçirmek zorunda kaldım. Mobilya şirketine ulaşamadık. Bahaneler üretildi. Teslimat ve montaj daha sonra oldu. Gelen ürünlerin çok kusurlu ve kalitesiz olduğunu gördüm. Montaj sonrasında kırık ve çizikler vardı. Video çekerek gönderdim. Tekrardan yapılmasını düzeltilmesini istedim. Fakat daha sonra hiçbir geri dönüş olmadı" dedi.

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        "ÇOCUĞUM TRAVMA YAŞADIĞI İÇİN MOBİLYALARI HEMEN ÇÖPE ATTIM"

        Kızları için yaptırdıkları çocuk odasındaki mobilyaların diğer mobilyalara göre daha kalitesiz olduğunu da söyleyen Özlem Ada Şahin, "Montajdan yaklaşık bir ay sonra kızımın ranzaya çıkmak için tutunduğu mobilya parçası üstüne düştü. Kendileri bir özür bile dilemediler. Çocuğum travma yaşadığı için çocuk odasındaki mobilyaları çöpe attım söktürüp çöpe attım. Yeni çocuk odası mobilyası aldım. Firmanın diğer ürünleri halen evimde, kullanmaya devam ediyoruz. Çocuk odasının kalitesi çok daha kötüydü. Organik boya kullanılması gerekiyordu ama boyalar kokuyordu. Mobilyalar için yaklaşık 200 bin lira ödeme yapmıştık" diye konuştu.

        "ÜRÜNLER ÖZEL SİPARİŞTİ"

        Şarkıcının menajeri Okan Genç de tanık olarak verdiği ifadesinde, mobilya şirketiyle anlaşma sonrasındaki süreci Özlem Ada Şahin ile birlikte yönettiklerini, teslimat tarihinin sürekli olarak değiştiğini söyledi. Genç, "Getirilen ürünler hatalı, kusurlu ve kalitesizdi. Sanırım yetiştirebilmek için acele etmişler. Belli başlı eksikler vardı. Sonrasında talihsiz bir olay yaşandı. Mobilyalarında kenarlarında köşelerinde çizikler vardı kullanılmış gibiydi. Ürünler özel siparişti. Çocuk odası daha özel bir siparişti hem yatak, hem de oyun odası şeklindeydi" dedi.

        Berkay Şahin'in avukatı Sergen Ali Neli, "Oda takımlarının montajı sonrasında ürünlerin ayıplı olduğu görüldü ve bu durum davalı şirket yetkililerine bildirildi. Ancak davalı şirket yetkilisi, mağduriyeti gidermeye yönelik girişimde bulunmadı. Bu nedenle ihtarname gönderdik. İhtarnameden 10 gün sonra çocuğun yaralanması olayı gerçekleşti. Bilirkişi raporunda da inceleme yapılan iki odanın ürünlerinin ayıplı olduğu tespit edildi. Çocuk odasının atılmış olması nedeniyle inceleme yapılamadı" diye konuştu.

        ÇOCUK ODASI MOBİLYASI İÇİN BİLİRKİŞİ RAPORU İSTENDİ

        Ara kararını açıklayan mahkeme, dava dosyasında yer alan Şahin çiftinin kızının üstüne mobilya parçasının düşmesine ilişkin kamera görüntülerinin incelenerek yaşanan kazanın üretim veya montaj sebebiyle olup olmayacağına yönelik bilirkişiden rapor alınmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

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        #Berkay
        #Özlem Ada Şahin
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