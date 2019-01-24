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"AİLEMİZ BÜYÜYOR"

Özlem Ada Şahin ile evliliğinde mutlu günler geçiren Berkay, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. İki aylık hamile olan Özlem Ada Şahin, mutlu haberi sosyal medya hesabından, "Ailemiz büyüyor, tüm güzel dilekleriniz için teşekkür ederim" notuyla duyurmuştu.