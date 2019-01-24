Berkay-Özlem Ada Şahin çifti: Kızımız olacak

Giriş: 24.01.2019 - 07:40 | Güncelleme:  

Şarkıcı Berkay, önceki gece eşi Özlem Ada Şahin ile Emirgan’da görüntülendi. Bir arkadaşlarının evinden çıkan çift, ayaküstü muhabirlerle sohbet etti

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Anadolu turnesine başlayacağını söyleyen Berkay, heyecanlı olduğunu söyledi. İkinci kez kız babası olmaya hazırlanan şarkıcı, bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. Ünlü şarkıcı, “Kızımız olacak, Zeynep’imiz...” dedi.

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    Şarkıcı Berkay, 2016 yılında Özlem Ada ile evlenmiş, 2017 yılında da kızları dünyaya gelmişti. Eşi Özlem Ada Şahin'le mutluluklarını bir kız çocukla perçinleyen Berkay, dünyaya gelen kızına Arya ismini vermişti.

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    "AİLEMİZ BÜYÜYOR"

    Özlem Ada Şahin ile evliliğinde mutlu günler geçiren Berkay, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. İki aylık hamile olan Özlem Ada Şahin, mutlu haberi sosyal medya hesabından, "Ailemiz büyüyor, tüm güzel dilekleriniz için teşekkür ederim" notuyla duyurmuştu.

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