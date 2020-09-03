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Şarkıcı Berkay Şahin, önceki gün eşi Özlem Ada Şahin ve kızı Arya ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Objektiflere poz veren çift, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde Harbiye'de sahne alan Şahin, "Çok özeldi. Oraya çıkan her isim çok özel hazırlanır. Bizim için de Harbiye konseri çok güzel geçti. İnşallah seneye Harbiye'de daha güzel ve sağlıklı günlerde yeniden buluşuruz" şeklinde konuştu.

Vaktini kızlarına ayırdıklarını söyleyen Berkay Şahin, "Bugün biz kendimiz için, Arya için alışverişe çıktık. Kızımızın istediği birkaç bir şey vardı. Biz de annesi ile birlikte Arya'yı da yanımıza alıp, alışverişe çıktık" ifadelerini kullandı.