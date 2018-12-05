Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'den bebek açıklaması

Şarkıcı Berkay, 2016 yılında Özlem Ada ile evlenmiş, 2017 yılında da kızları dünyaya gelmişti. Özlem Ada Şahin ile evliliğinde mutlu günler geçiren Berkay, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. İki aylık hamile olan Özlem Ada Şahin, mutlu haberi sosyal medya hesabından, "Ailemiz büyüyor, tüm güzel dilekleriniz için teşekkür ederim" notuyla duyurdu