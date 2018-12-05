Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'den bebek açıklaması

05.12.2018 - 07:53 | Güncelleme:

Şarkıcı Berkay, 2016 yılında Özlem Ada ile evlenmiş, 2017 yılında da kızları dünyaya gelmişti. Özlem Ada Şahin ile evliliğinde mutlu günler geçiren Berkay, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. İki aylık hamile olan Özlem Ada Şahin, mutlu haberi sosyal medya hesabından, "Ailemiz büyüyor, tüm güzel dilekleriniz için teşekkür ederim" notuyla duyurdu

  • 1 Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'den bebek açıklaması - Magazin haberleri
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    Şarkıcı Berkay, 2016 yılında Özlem Ada ile evlenmiş, 2017 yılında da kızları dünyaya gelmişti. Eşi Özlem Ada Şahin'le mutluluklarını bir kız çocukla perçinleyen Berkay, dünyaya gelen kızına Arya ismini vermişti.

  • 2 Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'den bebek açıklaması - Magazin haberleri
    2 | 33

    Özlem Ada Şahin ile evliliğinde mutlu günler geçiren Berkay, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. 

  • 3 Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'den bebek açıklaması - Magazin haberleri
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    "AİLEMİZ BÜYÜYOR"

    İki aylık hamile olan Özlem Ada Şahin, mutlu haberi sosyal medya hesabından, "Ailemiz büyüyor, tüm güzel dilekleriniz için teşekkür ederim" notuyla duyurdu.

  • 4 Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'den bebek açıklaması - Magazin haberleri
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    İkili, geçtiğimiz günlerde, "İki çocuk daha istiyoruz” açıklamasını yapmıştı.

  • 5 Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'den bebek açıklaması - Magazin haberleri
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  • 6 Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'den bebek açıklaması - Magazin haberleri
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  • 7 Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'den bebek açıklaması - Magazin haberleri
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  • 8 Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'den bebek açıklaması - Magazin haberleri
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  • 9 Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'den bebek açıklaması - Magazin haberleri
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  • 10 Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'den bebek açıklaması - Magazin haberleri
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  • 11 Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'den bebek açıklaması - Magazin haberleri
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  • 12 Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'den bebek açıklaması - Magazin haberleri
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  • 13 Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'den bebek açıklaması - Magazin haberleri
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  • 14 Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'den bebek açıklaması - Magazin haberleri
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  • 15 Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'den bebek açıklaması - Magazin haberleri
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  • 16 Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'den bebek açıklaması - Magazin haberleri
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  • 17 Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'den bebek açıklaması - Magazin haberleri
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  • 18 Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'den bebek açıklaması - Magazin haberleri
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  • 19 Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'den bebek açıklaması - Magazin haberleri
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  • 20 Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'den bebek açıklaması - Magazin haberleri
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  • 21 Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'den bebek açıklaması - Magazin haberleri
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  • 22 Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'den bebek açıklaması - Magazin haberleri
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  • 23 Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'den bebek açıklaması - Magazin haberleri
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  • 24 Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'den bebek açıklaması - Magazin haberleri
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  • 25 Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'den bebek açıklaması - Magazin haberleri
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  • 26 Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'den bebek açıklaması - Magazin haberleri
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  • 27 Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'den bebek açıklaması - Magazin haberleri
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  • 28 Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'den bebek açıklaması - Magazin haberleri
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  • 29 Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'den bebek açıklaması - Magazin haberleri
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  • 30 Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'den bebek açıklaması - Magazin haberleri
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  • 31 Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'den bebek açıklaması - Magazin haberleri
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  • 32 Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'den bebek açıklaması - Magazin haberleri
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  • 33 Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'den bebek açıklaması - Magazin haberleri
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