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Berkay Şahin: Sağlık kampına katıldım

Etiler'de görüntülenen Berkay Şahin, beslenme ve spor üzerine bir sağlık kampına katıldığını dile getirdi. Ünlü şarkıcı, "Yaş ilerledikçe mecbursun bence. Böyle şeylere dikkat ediyoruz" dedi

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  • Berkay Şahin: Sağlık kampına katıldım - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Şarkıcı Berkay Şahin, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

    Kızı Zeynep ile mağazaları dolaşan Şahin, "Şehir dışındaydım işlerimden dolayı, daha yeni döndüm. Bir sağlık kampına katıldım. Sağlıklı beslenme ve spor üzerine, yaş ilerledikçe mecbursun bence. Böyle şeylere dikkat ediyoruz. Mayıs sonu gibi yine var. Ona eşim Özlem ile beraber gideceğiz" dedi.
  • Berkay Şahin: Sağlık kampına katıldım - Magazin haberleri

    "HANGİSİNİN, NEYE YETENEĞİ VARSA ONA YÖNELSİN"

    Kızları hakkında açıklamalarda bulunan Berkay Şahin, "Zeyno daha çok babacı. Arya ortada diyebilirim. Yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyor. Çocukların ikisi de dil kursuna, yüzme kursuna ve jimnastiğe gidiyor. Hangisinin, yeteneği neye varsa ona yönelsinler" ifadelerini kullandı.
  • Berkay Şahin: Sağlık kampına katıldım - Magazin haberleri

    "ŞİMDİ YARAMAZ DEĞİLİM"

    Şarkıcı, sorulara yanıt verdiği esnada yaramazlık yapan kızı hakkında kendisine benzetme yapan muhabirlere, "Küçükken yaramaz bir çocuktum ama şimdi değilim. Onlar da birazcık bana benzemiş" diyerek, güldü.
  • Berkay Şahin: Sağlık kampına katıldım - Magazin haberleri

    "DİZİ TEKLİFLERİ BANA GÖRE DEĞİL"

    Berkay Şahin, oyunculuk ve mesleği hakkındaki sorulara, "Dizi teklifleri geliyor ama bana göre değil. Ben gelenleri reddediyorum. Çünkü o tempoya ayak uydurabileceğimi düşünmüyorum. Herkes kendi işini yapsın bence. Ben iyi bir şarkıcıyım. İleride belki olursa bakarız ama zor" şeklinde yanıt verdi.
  • Berkay Şahin: Sağlık kampına katıldım - Magazin haberleri

    "UFAK BİR CEZA ÖDEDİK"

    Ünlü şarkıcı ve eşi, 6 yaşındaki kızları Arya'nın üzerine dolap kapağı düşmesinin ardından mobilya şirketine dava açmıştı. Karşı dava açan mobilya şirketi davayı kazanmıştı.

    Yaşadıkları süreç hakkında açıklamalarda bulunan Şahin, "Birkaç tane dava durumum var. Taşınma sürecimizde de adres bilgimizi güncellememiz gerekmiş. Onu yapmadığımız için de ufak bir ceza ödedik" dedi. Berkay Şahin, daha sonra kızı ile birlikte oradan ayrıldı.

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