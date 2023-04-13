Berkay Şahin: Sağlık kampına katıldım

"DİZİ TEKLİFLERİ BANA GÖRE DEĞİL"



Berkay Şahin, oyunculuk ve mesleği hakkındaki sorulara, "Dizi teklifleri geliyor ama bana göre değil. Ben gelenleri reddediyorum. Çünkü o tempoya ayak uydurabileceğimi düşünmüyorum. Herkes kendi işini yapsın bence. Ben iyi bir şarkıcıyım. İleride belki olursa bakarız ama zor" şeklinde yanıt verdi.