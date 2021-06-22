Survivor Berkay, sezonun en başarılı isimleri arasında yer alıyor. Finale kısa bir süre kala Berkay Yuvakuran'ın son üçe kalıp kalamayacağı merak ediliyor. Berkay Yuvakuran kimdir, kaç yaşında? Survivor Berkay kardeşi ve babası kim? İşte merak edilen tüm detaylar...

BERKAY YUVAKURAN KİMDİR?

Survivor son yedek yarışmacıları arasında yer alan Berkay Yuvakuran, gönüllüler takımı için ter döküyor. 2 Kasım 1997 doğumlu Berkay Yuvakuran, yaşındadır. Öte yandan Berkay Yuvakuran'ın nereli olduğu sorusu da araştırılıyor. Berkay Yuvakuran İstanbul Şişli doğumlu olduğunu ifade ediyor. Berkay Yuvakuran, aslen Bursalı olduğunu da ekliyor.



Survivor Berkay Yuvakuran, Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun oldu.

Berkay Yuvakuran, eski futbolcu Semih Yuvakuran’ın oğludur. Berkay Yuvakuran'in ağabeyi ise Beşiktaş’ta kalecilik yapan Utku Yuvakuran'dır.

BERKAY YUVAKURAN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Survivor Berkay Yuvakuran ile ilgili merak edilen bir diğer konu da boyu ve kilosu oldu. Berkay Yuvakıran'ın boyu 1.90 kilosu ise 89'dur. 23 yaşındaki Berkay Yuvakuran, mesleğinin de futbolculuk olduğunu belirtiyor. İlgilendiği bir diğer spor dalının da basketbol olduğunu ifade eden Berkay Yuvakuran bekardır.

BERKAY YUVAKURAN FUTBOLCULUK KARİYERİ

Survivor Berkay Yuvakuran, 9 yaşından bu yana futbol oynuyor. İlk olarak 2008 yılında Pendikspor'da başlayan genç isim, 2011 yılına kadar bu takımın formasını terletti. Ardından 2012 yılında Sancaktepe Futbol Kulübü'ne giden Berkay Yuvakuran, 2013 yılına kadar da burada oynamıştır. Sonrasında Beylerbeyi, Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor, Karabekirspor formaları giyen Berkay Yuvakuran, 2018 yılında Dudullu'ya transfer olmuştur son olarak burada oynamıştır.