Berke Özer sevgilisiyle İstanbul'da
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Berke Özer, sevgilisi Gloria Dinov ile İstanbul'da görüntülendi
Giriş: 13 Haziran 2026 - 11:43 Güncelleme:
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Fransa'da 'Yılın Kalecisi' seçilen milli futbolcu Berke Özer, model sevgilisi Gloria Dinov ile geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelmişti.
Önce Göcek'te baş başa romantik bir tatil yapan sevgililer, ardından İstanbul'a geldi. Önceki gün İstanbul turuna çıkan Özer ve Dinov, bir AVM'de görüntülendi. Gazetecileri selamlayan Özer, yaz tatilinin devam ettiğini söyledi.
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