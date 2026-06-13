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        Haberler Magazin Berke Özer sevgilisiyle İstanbul'da

        Berke Özer sevgilisiyle İstanbul'da

        Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Berke Özer, sevgilisi Gloria Dinov ile İstanbul'da görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 11:43 Güncelleme:
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        Aşıkların İstanbul turu

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Fransa'da 'Yılın Kalecisi' seçilen milli futbolcu Berke Özer, model sevgilisi Gloria Dinov ile geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelmişti.

        Önce Göcek'te baş başa romantik bir tatil yapan sevgililer, ardından İstanbul'a geldi. Önceki gün İstanbul turuna çıkan Özer ve Dinov, bir AVM'de görüntülendi. Gazetecileri selamlayan Özer, yaz tatilinin devam ettiğini söyledi.

        Aşıklar Göcek'te
        Aşıklar Göcek'te Haberi Görüntüle
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