Berker Güven çaldı, Nihal Yalçın söyledi Nihal Yalçın, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Berker Güven ile piyano başına oturdu. Yalçın, Yaşar'ın 'Kör Bıçak' şarkısını seslendirdi, Güven de sevgilisine piyano çalarak eşlik etti

Habertürk Giriş: 11.03.2025 - 08:54 Güncelleme: 11.03.2025 - 08:54 facebook

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