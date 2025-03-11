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        Haberler Magazin Berker Güven çaldı, sevgilisi Nihal Yalçın söyledi; "Birbirimizi dinlemeyi öğreniyoruz" - Magazin haberleri

        Berker Güven çaldı, Nihal Yalçın söyledi

        Nihal Yalçın, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Berker Güven ile piyano başına oturdu. Yalçın, Yaşar'ın 'Kör Bıçak' şarkısını seslendirdi, Güven de sevgilisine piyano çalarak eşlik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 08:54 Güncelleme: 11.03.2025 - 08:54
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        "Birbirimizi dinlemeyi öğreniyoruz"
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        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'da 'Efsun' karakterini canlandıran Nihal Yalçın, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Berker Güven ile piyano başına geçti.

        Sevgilisiyle keyifli vakit geçiren Nihal Yalçın, Yaşar'ın 'Kör Bıçak' adlı şarkısını söyledi. Berker Güven de Yalçın'a piyano çalarak eşlik etti.

        Ünlü oyuncu, o anları; "Birbirimizi dinlemeyi öğreniyoruz" notuyla yayımladı.

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        #nihal yalçın
        #Berker Güven
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