Kusurlu olup olmadığı belirlenecek

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Fatih D. Sesli ve görüntülü bilişim sistemiyle Van’dan katıldı. Duruşmaya baba Sami Elvan,anne Gülsüm Elvan ve kardeşleri hazır bulundu. Duruşmada, iki polis memuru tanık olarak dinlendi.

KUSURLU OLUP OLMADIĞI BELİRLENECEK

Mahkeme heyeti, görüntülerde sanık olduğu iddia edilen sağ kolu sargılı kişinin eylemi sırasında zet tüfeği kullanması sebebiyle yönetmeliklere, talimatlara aykırı hareket edip etmediği ve bu olayda kusuru olup olmadığının tespiti için bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Dava dosyası ve raporları, İzmir Foça Jandarma Okul Komutanlığı’nda görevli iki gaz tüfeği eğitmeninin de arasında bulunduğu 3 kişilik heyete gönderilmesine hükmetti.