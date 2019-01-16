Frederick Kempe’nin, Soğuk Savaş yıllarının en belirleyici olaylarından biri olan Berlin Duvarı ile başlayan dönemi ele alan kitabı 'Berlin 1961' Türkçe’ye çevrildi.

Aynı zamanda ödüllü bir gazeteci de olan yazarın daha önce 14 dile çevrilen 'Berlin 1961' kitabının Türkiye tanıtımında konuşan Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, "Saygın gazeteci ve düşünce insanı Frederick Kempe, 'Berlin 1961' kitabıyla dünya tarihinin çok önemli bir dönemine ışık tutuyor. Müthiş bir araştırma ve çalışma neticesinde ortaya çıkmış olan bu eserin, ülkemizde de başta dünya tarihine meraklı olanlar olmak üzere geniş bir kitleye ulaşacağına yürekten inanıyorum" dedi.

'RUSYA BATIDAN ŞÜPHE EDERSE RİSKLER ÇOĞALIR'

Frederick Kempe, Batı’nın Rusya ile olan ilişkilerinin, tarihte hiç görülmemiş bir seviyede bozulduğu bir dönemde meydana gelen olayların, bugün yeniden incelenmeye değer olduğunu dile getirdi.

Kempe, "O günlerde de şimdiki gibi Kremlin’in liderleri, Batı’nın ve özellikle de Amerika’nın kendi menfaatlerini savunma konusundaki istekliliğini yokluyordu. Krusçev’in başarısız geçen 1961 Viyana zirvesinde Kennedy’i köşeye sıkıştırmasının ardından, iki aydan daha kısa bir süre sonra Sovyet lideri, daha sonra Berlin Duvarı olarak anılacak inşaata Kennedy’nin de rızasıyla başkanlık etti" dedi.

Gelişmelerin üzerinden henüz bir yıl bile geçmeden, dünyayı nükleer savaşın eşiğine getirecek Küba füze krizinin meydana geldiğini aktaran Kempe, "Tarih tekerrür etmez, bazen kafiye yapar. Moskova, Batı’nın kararlılığından ve gücünden şüphe duyarsa riskler Ukrayna’dan Washington’a kadar gider" ifadesini kullandı.

İLK BASKISI 2011 YILINDAYDI

Atlantik Konseyi Başkanı da olan Frederick Kempe’nin ilk kez 2011 yılında yayınlanan Berlin 1961 kitabında, 20'inci yüzyılın en belirleyici uluslararası krizlerinden birini detaylı bir şekilde ele alınıyor.