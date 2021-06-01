Berlin'de 23 Haziran'da düzenlenecek İkinci Libya Konferansı için katılımcı ülkelere davet gönderildi

AA

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Berlin sürecine katılan ülkeleri ve örgütleri 23 Haziran'da Dışişleri Bakanlığında düzenlenecek İkinci Berlin Libya Konferansı'na davet ettiği belirtildi.

Konferansa ilk kez Libya'daki Ulusal Birlik Hükümeti'nin de katılacağı bilgisi paylaşılan açıklamada, 19 Ocak 2020’de düzenlenen Berlin Libya Konferansı’ndan sonra, ülkedeki sulhu tesis etmek için kaydedilen ilerlemelerin bilançosunun çıkarılmasına hizmet edecek konferansta ayrıca Libya'nın istikrarının sürdürülebilmesi için atılacak sonraki adımlara odaklanılacağına işaret edildi.

Açıklamada, bu kapsamda, 24 Aralık’ta yapılması planlanan seçimlerin hazırlıkları ve ateşkes anlaşmasında yer alan yabancı birliklerin ve paralı askerlerin Libya’dan çekilmesinin ön planda yer alacağı, bunun yanı sıra Libya’daki güvenlik güçlerinin birleştirilmesine ilişkin adımların ele alınacağı kaydedildi.

Konferansın Libya'nın istikrara kavuşması için uluslararası desteğin bir ifadesi olduğu aktarılan açıklamada, "Uluslararası toplum BM himayesinde Libya’daki barış sürecini yakından ve yapıcı şekilde eşlik etmeye hazırdır." ifadesi kullanıldı.