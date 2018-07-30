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Kublay, "Asıl tepkimiz ırkçılığa ve ayrımcılığadır. 40-50 senedir, 'Buraya uyum sağlamadınız' diyenlere aslında ne kadar uyum sağladığımızı ispatlayabiliriz. Doktorumuz var, avukatımız var, binlerce işçisi olan iş adamlarımız var. Mesut Özil dünya şampiyonu olmuş, 4-5 defa Almanya’da en iyi futbolcu seçilmiş, daha ne kadar uyum sağlasın." dedi.