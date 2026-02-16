Pamela Anderson, son yıllarda hem kırmızı halıda hem de günlük hayatta göz alıcı olmanın ne anlama geldiğini yeniden tanımlıyor. Önceki gün 76. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde son filmi 'Rosebush Pruning'in prömiyerinde, yine son yıllardaki sade makyaj yaklaşımını sergiledi.

1990'larda dumanlı göz makyajı ve koyu kırmızı rujlu makyajı yerine Anderson, doğal güzelliğini ortaya çıkaran sade bir makyajı tercih etti.

58 yaşındaki oyuncu, yeşil ve pembe karışımı elbisesiyle de kırmızı halıda büyük beğeni topladı.

Anderson, geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir söyleşide, 1990'lardaki kamuoyu önündeki imajını tartışırken şunları söylemişti:

"İnsanların Playboy'dan Sahil Güvenlik'e, rock 'n' roll tarzı eşlerime ve diğer her şeye kadar benimle ilgili şişirilmiş bir imajı var. Ailem ve çocuklarım için ne kadar çok yemek daveti versem ve yemekler pişirsem de, kamuoyuna yansıyan şey bu değildi."

"Etrafımda yaratılan imaja da ayak uydurdum" diyen oyuncu, "Bütün bunları yaptığım için mutluyum, ama şu an bulunduğum yerde olmaktan gerçekten çok memnunum" ifadesini kullanmıştı. Anderson, görünümünü değiştirmenin yanı sıra oyunculuk kariyerini de yeniden canlandırdı.