        Berlin Film Festivali'ne katılan Pamela Anderson yine sade ve güzel

        Pamela Anderson yine sade ve güzel

        1990'lı yıllardaki ağır makyajıyla hafızalara kazınan, ancak üç yıl önce makyajı bırakan Pamela Anderson, Berlin Film Festivali'nde sade güzelliğiyle beğeni topladı

        Habertürk
        Giriş: 16.02.2026 - 14:32 Güncelleme: 16.02.2026 - 14:49
        Sade ve güzel
        Pamela Anderson, son yıllarda hem kırmızı halıda hem de günlük hayatta göz alıcı olmanın ne anlama geldiğini yeniden tanımlıyor. Önceki gün 76. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde son filmi 'Rosebush Pruning'in prömiyerinde, yine son yıllardaki sade makyaj yaklaşımını sergiledi.

        1990'larda dumanlı göz makyajı ve koyu kırmızı rujlu makyajı yerine Anderson, doğal güzelliğini ortaya çıkaran sade bir makyajı tercih etti.

        58 yaşındaki oyuncu, yeşil ve pembe karışımı elbisesiyle de kırmızı halıda büyük beğeni topladı.

        Anderson, geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir söyleşide, 1990'lardaki kamuoyu önündeki imajını tartışırken şunları söylemişti:

        "İnsanların Playboy'dan Sahil Güvenlik'e, rock 'n' roll tarzı eşlerime ve diğer her şeye kadar benimle ilgili şişirilmiş bir imajı var. Ailem ve çocuklarım için ne kadar çok yemek daveti versem ve yemekler pişirsem de, kamuoyuna yansıyan şey bu değildi."

        "Etrafımda yaratılan imaja da ayak uydurdum" diyen oyuncu, "Bütün bunları yaptığım için mutluyum, ama şu an bulunduğum yerde olmaktan gerçekten çok memnunum" ifadesini kullanmıştı. Anderson, görünümünü değiştirmenin yanı sıra oyunculuk kariyerini de yeniden canlandırdı.

        Oyuncu, son yıllarda eleştirmenlerden büyük beğeni toplayan 'The Last Showgirl' adlı film ve ardından komedi türündeki yeniden 'Çıplak Silah'ta rol alarak Hollywood'a geri dönüş yaptı.

        #Pamela Anderson
        #kırmızı halı
        #berlin film festivali
        #makyaj
