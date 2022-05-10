Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı: "İnşallah kupayı bu şehre getireceğiz"

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı önünde maç sonrası gazetecilere açıklama yapan Gözbaşı, zorlu bir süreç sonrası finale yükseldiklerini söyledi.

Kayserispor camiasını ve bütün futbolcuları kutladığını belirten Gözbaşı, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye'nin lokomotif kulüplerinden Fenerbahçe, geçen senenin şampiyonu Beşiktaş ve bu senenin lig şampiyonu Trabzon'u eleyerek finale yükseldik. Ben bu galibiyet için teknik heyeti, bütün futbolcuları ve Kayserispor camiasını kutluyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah kupayı bu şehre getireceğiz."