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Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Berna Laçin 3 Temmuz'da idam tartışmalarının yaşandığı esnada "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimciler, hukukçular el birliği verip, çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşa etmez!" şeklinde tweet attı.

Tweetin ardından suç duyuruları üzerine Laçin hakkında "dini değerleri aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

BERAAT KARARINA BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ

Yargılama sonunda Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi Laçin hakkında suç unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Karara Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Başsavcılık, söz konusu yazıların kamu barışını bozmaya yönelik olduğu ve aşağılayıcı nitelik taşıdığını kaydetti.

İSTİNAF, BERAAT KARARINI ONADI

İtirazı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi inceledi. Mahkeme, itiraz için ileri sürülen nedenlerin yerinde görülmediği belirtti ve istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi.

Laçin’in karara Yargıtay’ın ilgili ceza dairesince itiraz etme hakkı bulunuyor.