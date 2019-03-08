Berna Laçin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Oyuncu ve sunucu Berna Laçin, Twitter hesabı üzerinden Medineli tecavüz tweeti paylaşmış, tweet büyük tepki almıştı. Bunun üzerine Laçin hakkında dava açılmış, fakat Laçin'in tweetinin ifade özgürlüğü sınırları içerisinde kaldığı ileri sürülerek beraatına karar verilmişti.
BERNA LAÇİN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Berna Laçin 20 Ağustos 1970 İzmir Karşıyaka doğumludur. İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde eğitim alan Laçin, Gökkuşağı, Böyle mi Olacaktı, Ateş Dansı, Evdeki Yabancı, ve Belalı Baldız gibi pek çok unutulmaz dizide rol almıştır. Laçin'in oynadığı 3 sinema filmide vardır. 1996 yılında Tolga Eşiz ile evlenen Laçin, 2009 yılında düzenlenen 31. Uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında sunuculuk yapmıştır. Laçin, "Kadın dergisi gibi, geniş yelpazesi olan bir format hazırladık" dediği[2] ve ATV'de yayınlanan Her şey İçin Berna Laçin adlı programı sunmaktadır.
OYNADIĞI DİZİLER VE FİLİMLER
1990 Sevdiğim Adam: Defne
Koltuk Belası: Hülya Kaya
1991 Yarına Gülümsemek
1993 Kızılırmak Karakoyun: Hatice
1995 Gökkuşağı
Sahte Dünyalar
Bir Kadının Anatomisi
1997 İlk Aşk
Böyle mi Olacaktı
1998 Ateş Dansı
2000 Evdeki Yabancı
2002 Seni Yaşatacağım
2004 Bir Dilim Aşk
2005 Belalı Baldız
2007 Yıldızlar Savaşı
2013-2014 Aşk Ekmek Hayaller
Hoşgeldin Boyacı : Donald Churchill - Tiyatro Martı - 2014
Dönme Dolap : Eric Assous - Tiyatro İstanbul - 2007
Yeni Baştan \ "Chapter Two" : Neil Simon - Tiyatro İstanbul - 1997
Kadınlar da savaşı yitirdi : Curzio Malaparte - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Teope : Çoşkun Büktel - İstanbul Şehir Tiyatroları
Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım : Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatroları
Aile Şerefi
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