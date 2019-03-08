Berna Laçin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Oyuncu ve sunucu Berna Laçin, Twitter hesabı üzerinden Medineli tecavüz tweeti paylaşmış, tweet büyük tepki almıştı. Bunun üzerine Laçin hakkında dava açılmış, fakat Laçin'in tweetinin ifade özgürlüğü sınırları içerisinde kaldığı ileri sürülerek beraatına karar verilmişti.

BERNA LAÇİN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Berna Laçin 20 Ağustos 1970 İzmir Karşıyaka doğumludur. İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde eğitim alan Laçin, Gökkuşağı, Böyle mi Olacaktı, Ateş Dansı, Evdeki Yabancı, ve Belalı Baldız gibi pek çok unutulmaz dizide rol almıştır. Laçin'in oynadığı 3 sinema filmide vardır. 1996 yılında Tolga Eşiz ile evlenen Laçin, 2009 yılında düzenlenen 31. Uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında sunuculuk yapmıştır. Laçin, "Kadın dergisi gibi, geniş yelpazesi olan bir format hazırladık" dediği[2] ve ATV'de yayınlanan Her şey İçin Berna Laçin adlı programı sunmaktadır.

OYNADIĞI DİZİLER VE FİLİMLER

1990 Sevdiğim Adam: Defne

Koltuk Belası: Hülya Kaya

1991 Yarına Gülümsemek

1993 Kızılırmak Karakoyun: Hatice

1995 Gökkuşağı

Sahte Dünyalar

Bir Kadının Anatomisi

1997 İlk Aşk

Böyle mi Olacaktı

1998 Ateş Dansı

2000 Evdeki Yabancı

2002 Seni Yaşatacağım

2004 Bir Dilim Aşk

2005 Belalı Baldız

2007 Yıldızlar Savaşı

2013-2014 Aşk Ekmek Hayaller

Hoşgeldin Boyacı : Donald Churchill - Tiyatro Martı - 2014

Dönme Dolap : Eric Assous - Tiyatro İstanbul - 2007

Yeni Baştan \ "Chapter Two" : Neil Simon - Tiyatro İstanbul - 1997

Kadınlar da savaşı yitirdi : Curzio Malaparte - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Teope : Çoşkun Büktel - İstanbul Şehir Tiyatroları

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım : Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatroları

Aile Şerefi