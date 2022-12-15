O, École Centrale'den mezun olan ve bir Alsas askeri soyundan gelen bir işletme müdürü olan Jean Léon Arnault'un ve bir inşaat şirketi olan Ferret-Savinel'in kurucusunun kızı olan Auvergne'den Marie-Josèphe Savinel'in oğludur. 1926. Müstakbel eşi, Jean Arnault ile bu şirkette mühendisken tanıştı; 12 Nisan 1947'de evlendiler. 1950'de Marie-Josèphe'nin babası Étienne Savinel, işinin yönetimini damadına emanet etti. Çiftin ayrıca 1950 doğumlu, Marc Watine ile evli Dominique adında bir kızı var; müzayedeci olarak kariyerinin ardından Fred Joaillier'i yönetti.

Varlıklı bir ailenin çocuğu olan Bernard Arnault, burjuva bir eğitimden yararlandı: piyano, binicilik ve tenis öğrendi.

Kariyerine 1971'de babasına ait bir şirket olan Ferret-Savinel'de çalışarak başladı ve 1978'den 1984'e başkanlık yaptı.Bernard Arnault, Fransız LVMH holdinginin CEO'sudur. Dünyanın en büyük lüks eşya şirketi olan LVMH'nin başkanı ve genel müdürüdür. Nisan 2018'de, Zara'dan Amancio Ortega'nın zirvesine çıkarak modada en zengin kişi oldu. Arnault, Aralık 2019'da Jeff Bezos'u kısa bir sürede olsa geride bırakarak dünyanın en zengin kişisi oldu. Ocak 2020'de kısa bir süre için yine dünyanın en zengin kişisi oldu.