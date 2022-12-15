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Bernard Arnault kimdir? Dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault kaç yaşında?

Dünyanın en zengini ünvanı Elon Musk’tan, Fransız iş insanı Bernard Arnault geçti. Yaşanan gelişmelerin ardından Bernard Arnault hayatı ve kariyeri gündemi meşgul etmeye başladı. İşte dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault hayatı, kariyeri ve serveti...

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  • Bernard Arnault kimdir? Dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault kaç yaşında, evlimi, serveti nedir?

    Dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault oldu. Forbes ve Bloomberg'e göre Arnault, 170 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin kişisi ünvanını aldı. Arnault, Louis Vuitton, Christian Dior ve 75 markanın sahibi durumunda. Peki, "Bernard Arnault kimdir? Dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault kaç yaşında?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
  • Bernard Arnault kimdir? Dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault kaç yaşında, evlimi, serveti nedir?

    BERNARD ARNAULT KİMDİR?

    Fransız iş insanı Bernard Arnault, 5 Mart 1949 doğumludur.

    Arnault, Roubaix'de Lycée Maxence Van Der Meersch'te ve Lille'de Lycée Faidherbe'de eğitim gördü. 1971'de Fransa'nın önde gelen mühendislik okulu École Polytechnique'den mezun oldu ve babasının şirketinde çalışmaya başladı. Bernard Jean Étienne Arnault, 5 Mart 1949'da Nord bölgesindeki Roubaix'de doğdu.

     
  • Bernard Arnault kimdir? Dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault kaç yaşında, evlimi, serveti nedir?

    O, École Centrale'den mezun olan ve bir Alsas askeri soyundan gelen bir işletme müdürü olan Jean Léon Arnault'un ve bir inşaat şirketi olan Ferret-Savinel'in kurucusunun kızı olan Auvergne'den Marie-Josèphe Savinel'in oğludur. 1926. Müstakbel eşi, Jean Arnault ile bu şirkette mühendisken tanıştı; 12 Nisan 1947'de evlendiler. 1950'de Marie-Josèphe'nin babası Étienne Savinel, işinin yönetimini damadına emanet etti. Çiftin ayrıca 1950 doğumlu, Marc Watine ile evli Dominique adında bir kızı var; müzayedeci olarak kariyerinin ardından Fred Joaillier'i yönetti.

     

    Varlıklı bir ailenin çocuğu olan Bernard Arnault, burjuva bir eğitimden yararlandı: piyano, binicilik ve tenis öğrendi.

     

    Kariyerine 1971'de babasına ait bir şirket olan Ferret-Savinel'de çalışarak başladı ve 1978'den 1984'e başkanlık yaptı.Bernard Arnault, Fransız LVMH holdinginin CEO'sudur. Dünyanın en büyük lüks eşya şirketi olan LVMH'nin başkanı ve genel müdürüdür. Nisan 2018'de, Zara'dan Amancio Ortega'nın zirvesine çıkarak modada en zengin kişi oldu. Arnault, Aralık 2019'da Jeff Bezos'u kısa bir sürede olsa geride bırakarak dünyanın en zengin kişisi oldu. Ocak 2020'de kısa bir süre için yine dünyanın en zengin kişisi oldu.

     
  • Bernard Arnault kimdir? Dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault kaç yaşında, evlimi, serveti nedir?

    BERNARD ARNAULT EVLİ Mİ?

    Bernard Arnault 1973 yılında Anne Dewavrin ile evlendi. Çftin bu evlilikten Antoine Arnault ve Delphine Arnault isimli 2 çocuğu var. Çift 1990 yılında boşandı. 

    Bernard Arnault 1991 yılında piyanist Hélène Mercier ile evlendi. Çiftin Alexandre Arnault, Frédéric Arnault, Jean Arnault isminde 3 çocuğu var.

     
  • Bernard Arnault kimdir? Dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault kaç yaşında, evlimi, serveti nedir?

    BERNARD ARNAULT SERVETİ VE MARKALARI

    Forbes'e göre Bernard Arnault'un kişisel serveti 188 milyar dolar. Bloomberg'e göre ise 172,9 milyar dolar. Bu durumda Arnault, serveti 168,5 milyar dolar olan Elon Mustk'ı gölgede bırakmış oluyor.

     

    Bernard Arnault aynı zamanda önemli markalar olan; Dom Pérignon, Hennessy, Kenzo, Emilio Pucci, Parfums Christian Dior, Acqua di Parma, Sephora, TAG Heuer, Zenith, Hublot, Bulgari, Dior, Fenty, De Beers, Fred, Chaumet,Loewe, Celine, , Givenchy, Berluti, Fendi'nin sahibi.

     

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