Berrak Tüzünataç'ın deniz sohbeti
Bodrum Türkbükü'nde tatil yapan Berrak Tüzünataç, bir arkadaşıyla denizde yüzerken görüntülendi
Giriş: 26.06.2024 - 15:25 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:26
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bodrum Türkbükü'nde tatil yapan Berrak Tüzünataç, bir arkadaşıyla plajda objektiflere yansıdı.
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Yeşil renkli bir bikini giydiği görülen Berrak Tüzünataç, bir arkadaşıyla gün boyunca denizin keyfini çıkardı.
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Arkadaşıyla hem yüzüp hem de sohbet eden Berrak Tüzünataç'ın o anları objektiflere böyle yansıdı.