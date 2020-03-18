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Berrak Tüzünataç: Sanki ellerim mikrop kapmış gibi - Magazin haberleri

HABERTURK.COM

Dünyanın pek çok yerinde insanlar evden çıkmayarak koronavirüse karşı önlem almaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç da salgına karşı tedbir alan isimler arasında yer alıyor. Ellerini temiz tutmak için gerekli koşulları sağlayan Tüzünataç, sosyal medya hesabından şu şekilde bir açıklama yaptı:

Ellerim dezenfektandan ve yıkamaktan kayış gibi oldu. Krem sürünce de sanki ellerim mikrop kapmış gibi geliyor. Bir döngüye girmiş durumdayım. Yıkıyorum ellerim kuruyor, krem sürüyorum ellerim temiz değilmiş gibi geliyor, yıkıyorum ellerim kuruyor. Ve bunun gibi...