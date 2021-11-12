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Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, 31 Ekim 2021 tarihli Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) verisine göre BES’te gelinen seviyelerin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Özel emeklilik sisteminde 2021 yılı bitmeden iki önemli hedefe ulaşıldı. Sistemde fon büyüklüğü 200 milyar TL’nin üzerine çıktı. 2013 yılından bu yana uygulanan ‘devlet katkısı’, 2017 yılında başlayan ‘otomatik katılım’ ve yalnızca 5 aydır uygulanan ‘18 yaş altına BES’in oluşturduğu ilgi ile birlikte 13 milyon katılımcı sayısı aşıldı. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, özel emeklilik sisteminde hedef olarak görülen seviyelerin aşılmasına yönelik açıklamalarda bulundu:

“2003 yılında ülkemiz finans sistemine dahil olan BES’in 18 yıl sonunda bizler için çok önemli görülen 200 milyar TL fon büyüklüğünün aşılması bizleri gururlandırdı” diyen Benli, ulaşılan bu seviyenin ‘yeni rekorlar’ için önemli bir motivasyon kaynağı olacağını söyledi. Benli: “2013 yılından bu yana uygulanan ve dünyanın hiçbir yerinde olmayan yüzde 25 oranındaki devletimizin doğrudan desteği ve 18 yaş altına BES imkanları ile birlikte katılımcı sayılarının hızla artması bir diğer önemli gelişme. OKS ile birlikte toplam katılımcı sayısının 13,1 milyona ulaştığı özel emeklilik sisteminde, üçüncü basamak olarak adlandırılan BES’te de katılımcı sayısının 7 milyonu aşması ise vatandaşlarımızın sisteme olan güveninin en dikkat çeken göstergesi.”

2022'DE YENİ REKORLAR

TSB Başkanı, BES’in ilk yıllarında uzak bir hedef olarak görülebilecek seviyeye yaklaşık 18 yılda ulaşılabilmesinde, ‘devlet katkısı’nın büyük bir itici güç olduğunu vurguladı. Benli: “15 şirketimiz, katılımcılarına en iyi hizmeti vermek için yoğun bir şekilde ve büyük bir özveriyle çalışıyor. Devletimiz ise teveccühlerini bizlere her zaman hissettiriyor. 13,1 milyon katılımcı sistemden faydalanırken artık şunu çok net görüyoruz ki, BES ülkemizin her köşesinde bilinir düzeyde ve finans sistemimiz içinde en güvenilir tasarruf araçlarından biri konumuna ulaştı. Bu nedenle heyecanımız büyük ve 2022 yılında yeni rekorlar bizleri bekliyor.”

5 AYDA 100 BİN ÇOCUK

BES’e son dönemde artan ilgide, 18 yaş altı çocuklar için sisteme dâhil olma imkânı tanınması itici güç oldu. 5 ay gibi kısa zamanda 18 yaş altında 102 bini aşan çocuk sisteme girdi. Böylece yaklaşık 107 milyon TL fon büyüklüğü ve 15 milyon TL devlet katkısına ulaşıldı. 31 Ekim 2021 tarihli EGM verisine göre; BES’te 7 milyon katılımcı, OKS ile birlikte toplam 13,1 milyon katılımcı sayısı aşıldı. 2013 yılında başlayan yüzde 25’lik devlet katkısı, 2017 yılında hayata geçirilen OKS ve son olarak Haziran ayında 18 yaş altı çocukların da sisteme dâhil olabilmeleriyle toplam fon büyüklüğünde 202 milyar TL’ye ulaşıldı. 31 Ekim 2021 tarihi itibarıyla toplamda ulaşılan 202,2 milyar TL fon içinde devlet katkısı tutarı 23,7 milyar TL’yi aşarken, 2021 başından bu yana fon büyüklüğünde 32 milyar TL, katılımcı sayısında da 519 bin kişilik artış yaşadı.