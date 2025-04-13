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        Haberler Gündem Altı ilde eğitime kar engeli

        Altı ilde eğitime kar engeli

        Ağrı'da, Muş'ta, Bitlis'te, Karabük'ün Eflani ilçesinde, Kastamonu'nun Şenpazar ve Devrekani ilçelerinde ve Bartın'ın Ulus ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.04.2025 - 20:41 Güncelleme: 14.04.2025 - 00:21
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        Altı ilde eğitime kar engeli
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        Ağrı'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi, Tutak, Eleşkirt ve Hamur ilçelerindeki tüm okullarda, Patnos ve Taşlıçay ilçelerinde ise taşımalı eğitime pazartesi günü ara verildi.

        Vali Mustafa Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, Ağrı genelinde devam eden yoğun kar yağışının gece boyunca sürmesi ihtimali ve sabah saatlerinde buzlanma riski beklendiğini bildirdi.

        Koç, pazartesi günü il merkezi, Tutak, Eleşkirt ve Hamur ilçelerindeki tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur’an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime, Patnos ve Taşlıçay ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini belirtti.

        Hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelin de idari izinli sayılacağını ifade eden Koç, şunları kaydetti:

        "Verilen hizmetin niteliği gereği 24 saat esasına göre çalışılan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılarak karar verilecektir. Doğubayazıt ve Diyadin ilçelerimizde hava şartları ile ilgili herhangi bir olumsuzluk öngörülmediğinden eğitim-öğretime ara verilmemiştir."

        MUŞ

        Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.

        Kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde üniversiteler hariç, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 14 Nisan Pazartesi günü ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olanlar ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        BİTLİS

        Bitlis'te iki gündür aralıklarla yağan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve 3 ilçesinde ilk, ortaokul ve liseler, Ahlat ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda pazartesi için eğitim öğretime bir gün ara verildi.

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        Kentte iki gündür aralıklarla yağan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Bitlis Valiliği tarafından okulların tatil edilmesine ilişkin açıklama yapıldı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri dikkate alınarak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada, “14.04.2025 günü Bitlis Merkez, Güroymak, Mutki ve Tatvan ilçelerimizin genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler) ile rehabilitasyon merkezlerinde, Ahlat ilçemizde ise taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir." denildi.

        KASTAMONU

        Kastamonu'nun Şenpazar ve Devrekani ilçelerinde taşımalı eğitime, Pınarbaşı ilçesinde ise tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.

        Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

        Olumsuz hava şartları nedeniyle Şenpazar ve Devrekani ilçelerinde taşımalı eğitime, Pınarbaşı ilçesinde ise tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

        KARABÜK

        Karabük'ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Eflani ilçemizde devam eden kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Nisan Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

        BARTIN ULUS'TA TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

        Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ulus Kaymakamlığı'nca ilçe genelindeki taşımalı eğitime ara verildi. Kaymakamlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda ilçemizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle; taşımalı eğitim kapsamında bulunan öğrencilerimiz için, Ulus ilçemiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel örgün ve yaygın eğitin kurumlarında 14 Nisan Pazartesi günü, alınan karar doğrultusunda taşımalı eğitim yoluyla okullarına erişimi sağlayan öğrencilerimiz için eğitin ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

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