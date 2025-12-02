BES'te fon büyüklüğü 2 trilyon lirayı aştı

Türkiye Sigorta Birliğinden yapılan açıklamaya göre BES, 22. yılını önemli bir kilometre taşıyla daha geride bırakırken OKS dahil toplam fon büyüklüğü 2 trilyon lira seviyesini aşarak sistemin kuruluşundan bu yana en yüksek büyüklüğe ulaştı.

Uzun vadeli tasarrufların artırılması ve finansal istikrarın desteklenmesi açısından BES'in stratejik önemi giderek güçlenirken kısa süre önce gönüllü BES'te katılımcı sayısı 10 milyon eşiğini geçti ve OKS ile birlikte toplam katılımcı sayısı 18 milyon seviyesine yaklaştı.

Özellikle 18 yaş altı katılımcıların artan ilgisiyle sistemdeki katılımcı sayısında da yeni rekorların kırılması beklenirken başka hiçbir yatırım aracında sunulmayan yüzde 30 devlet katkısı uygulaması ve artan fon getirilerinin etkisiyle toplam birikimler tarihi bir seviyeye ulaştı. Emeklilik fonlarının sermaye piyasalarının derinleşmesine ve sürdürülebilir yatırımların finansmanına sağladığı katkı ise dikkati çekti.

BES hem bireylerin emeklilik döneminde finansal güvenliğini artıran hem de ekonomiye uzun vadeli ve istikrarlı fon sağlayan bir yapı olarak Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme stratejileri açısından kritik rol üstleniyor. Ayrıca 2026 ve sonrasına yönelik olarak BES'in toplum tabanına yayılması ve sistemde daha uzun süre kalmayı teşvik etmeye yönelik yeniliklerle gelişmeye devam etmesi, bununla birlikte hayata geçirilmesi planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) uzun vadeli tasarrufların güçlendirilmesine ve emeklilik ekosisteminin bütüncül biçimde desteklenmesine önemli katkı sunması bekleniyor.