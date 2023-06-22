HABERTURK.COM

Karnabahar fosfor bakımından oldukça zengin bir besindir. Özellikle insan vücudunun ihtiyacı olan bazı vitaminleri bünyesinde barındırır. Karnabahar, kalp sağlığı açısından önemli bir besin olarak karşımıza çıkar. Aynı zamanda kansere karşı koruyucu etkisi yer alır. Özellikle vücutta yer alan enfeksiyonu ortadan kaldırmak için savaşır. Kadınların hamilelik döneminde karnabahar tüketmesi sağlıklı olarak ifade edilir.

Fırında karnabahar yapımı sırasında bazı püf noktalar yer alır. Öncelikle karnabaharın sindirimi kolaylaştırmasını istersek haşlama suyuna az miktarda un ilave edebiliriz. Ayrıca un karnabahar çiçeklerinin beyaz kalmasını da sağlar. Fırında karnabahar tarifi içerisinde beşamel yer alan bir tariftir. Beşamel sos yapımı sırasında dikkat edilmesi gereken nokta sosun topaklı kalmamasıdır. Burada yapılması gereken soğuk sütü yavaş yavaş ilave etmek ve iyice karıştırmaktır. İyi karışmayan beşamel sosta topaklanma olabilir.

Beşamel sosun yakışmadığı sebze hemen hemen yok gibidir. Un ve sütün buluşmasıyla oluşan beşamel sos karnabahara da çok yakışır. Karnabahar graten tarifi beşamel sosunuzu karnabahar ile buluşturabileceğiniz en iyi tarifler arasında bulunur. Özellikle misafir sofralarının doyurucu ve lezzetli tariflerinden biridir. Peki, karnabahar graten nasıl yapılır, pişirme aşamaları nelerdir biliyor musunuz? Gelin enfes lezzetli karnabahar graten tarifine birlikte bakalım.

Kaç kişilik:6-7 kişilik

Hazırlama süresi:20 dakika

Pişirme süresi:40 dakika

Kalori:1 porsiyon için 174 kalori

Fırında Karnabahar Malzemeleri

1 tane orta boy karnabahar

5 su bardağı sıcak su

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı soğuk süt

1,5 çay kaşığı tuz

İsteğe bağlı ¼ muskat rendesi

Üzeri için:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peynir

Fırında Karnabahar Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Karnabaharın kök kısmını keselim ve çiçekleri ayıralım. Ardından bol suda iyice yıkayalım. Yıkama işleminden sonra karnabaharları süzelim.

Karnabaharı haşlama aşamasına geçebiliriz. Burada haşlama suyunu derin bir tencereye alalım. Dilerseniz içerisine çok az miktarda un katarak karnabaharların beyaz kalmasını sağlayabilirsiniz. 10 dakika haşlama işlemini yapalım. Haşlanan karnabaharları soğuk suda bekletelim ve ardından iyice süzelim.

Fırında karnabahar için beşamel sosu yapalım. 2 yemek kaşığı tereyağını sos tenceresine alıp eritelim.

Ardından 2 yemek kaşığı unu ekleyerek 2-3 dakika kokusu çıkana kadar kavuralım. Kavurma işleminde dikkatli olalım, unu yakmayalım.

2 su bardağı soğuk sütü kontrollü ve yavaş bir şekilde sos tenceresine dökelim. Sütü eklerken aynı zamanda çırpma işlemini yapalım. Eğer iyi çırpılmaz ise topaklanma olur.

Tuz ve isteğe bağlı rendelenmiş muskat cevizini de sos tenceremize ekleyelim. Muskat yerine karabiber ekleyebilirsiniz.

Beşamel sos kıvam aldığında ocağın altını kapatabiliriz.

Haşlayıp soğuk suda bekletilen karnabaharları güzelce süzelim. Ardından karnabaharları borcama veya fırın kabına alalım.

Hazırlanan beşamel sosu karnabaharların üzerine dökelim.

Rendelenmiş 1 su bardağı kaşar peynirini beşamel sosun üzerine ilave edelim.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında 25 dakika kadar pişirelim.

Kaşar peynir kızardığında fırını kapatalım.

Fırından çıkardığımız karnabahar grateni servis tabağına alarak sunuma hazırlayalım.

Afiyet olsun!

ÖNERİLEN VİDEO