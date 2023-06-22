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Haberler Yemek Yapma Karnabahar Yemeği Tarifi: Karnabahar Yemeği Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
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Karnabahar yemeği tarifi: Karnabahar yemeği nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Pazar tezgahlarındaki canlı renkler kış mevsiminin yaklaşmaya başlamasıyla birlikte yerini yeşil ve toprak tonlarına bırakmaya başlar. Yazın tezgahlarda göremediğimiz karnabahar ise kışın gelmesiyle birlikte pazarda yerini almaya başlar. Karnabahar çeşitli şekillerde pişirilerek akşam yemeklerine konuk olmaktadır. Gerek günlük gerek ise misafir ağırladığınız zamanlarda karnabahar ile çeşitli yemekler yapabilirsiniz. Karnabahar yemeği tarifi ile siz de akşam yemeğinde sağlıklı ve aynı zamanda lezzetli bir yemek yapabilirsiniz.

Karnabahar Yemeği Tarifi: Karnabahar Yemeği Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
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Karnabahar fosfor açısından oldukça zengin bir besindir. Karnabaharı düzenli tüketmek vücudumuzda enfeksiyon oluşumunun önüne geçmesinde yarar sağlar. Karnabahar kalp sağlığı açısından önemli olduğu gibi kansere karşı koruyucu niteliğe de sahiptir. Karnabahar yemeği yapımı sırasında karnabaharın içerisinde barınan vitaminleri korumak önemlidir. Karnabahar zihni dinginleştirir ve aynı zamanda bağırsak sağlığını da korur. Gebelik dönemindeki kadınlar karnabahar tüketimine önem vermelidir. Karnabahar gebeler içinde oldukça sağlıklı bir besin olarak bilinir.

Gün içerisinde ne yemek yapsam diye düşündüğünüz zaman karnabahar yemeği kurtarıcınız olabilir. Kolay hazırlanan ve kısa sürede pişen karnabahar yemeği ile misafirlerinizi de ağırlayabilirsiniz. Sebze yemeyi tercih etmeyen çocuklar karnabaharın çiçek şeklinde oluşu sebebiyle karnabahara karşı ilgi duymaktadır. Çocuklarınız için karnabaharı çeşitli şekillerde pişirebilirsiniz. Karnabahar yemeği yapılışı sırasında karnabahar çiçeklerini ayırma işleminde çocuklarınızın size yardım etmesi yemeği daha cazip hale getirebilir. Çocuklarınız hazırladığımız karnabahar tarifini severek tüketerek tekrar yemek isteyeceklerdir.

Karnabahar yemeği malzemeleri kolaylıkla bulunabilen ürünlerden oluşur. Karnabahar yemeğinde havuç kullanabilir dilerseniz karışık sebzeler ile fırında kızartma yapabilirsiniz. Karnabahar yemeğini pişirirken çıkan kötü koku kişileri rahatsız edebilmektedir. Eğer siz de bu kokuyu duymak istemezseniz karnabaharların yıkama suyuna sirke ekleyip bir süre bu suda bekletin. Ardından güzelce durulayın. Böyle yaptığınızda karnabahar pişerken kötü koku salmayacaktır. Eğer karnabaharı haşlayarak pişirecekseniz haşlama suyuna bir miktar un serpebilirsiniz. Unlu su ile haşlanan karnabaharların kötü kokusu ortadan kalkarak sizi rahatsız etmeyecektir. Karnabahar yemeği nasıl yapılır, yaparken nelere dikkat etmek gerekir gelin birlikte bakalım.

  • Kaç kişilik:5-6 kişilik
  • Hazırlama süresi:15 dakika
  • Pişirme süresi:30 dakika
  • Kalori:1 porsiyon 189 kalori

Karnabahar Yemeği Malzemeleri

  • 1 adet orta boy karnabahar
  • 3 su bardağı sıcak su
  • ½ çay bardağı pirinç
  • 1 adet orta boy soğan
  • 1 adet havuç
  • 1 adet yeşil biber
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 adet domates
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Karnabahar Yemeği Nasıl Yapılır?

  • Karnabahar yemeğinin ilk aşaması çiçekleri ayırmaktır. Karnabahar çiçeklerini ayıralım ve bol suyla güzelce yıkayalım. Ardından suyunu süzdürelim.
  • 1 adet soğanı ince ince yemeklik doğrayalım.
  • Tencereye koyduğumuz sıvı yağ ile güzelce rengi pembeleşene kadar kavuralım.
  • 1 adet domatesin kabuğunu soyalım ve küp küp doğrayalım.
  • 1 adet havucu doğrayalım.
  • Domates, yeşil biber, havuç ve salçayı soğanların üzerine ilave edelim ve karıştırarak pişirelim.
  • ½ çay bardağı pirinci yıkayalım ve suyunu süzelim.
  • Domates ve salçaların üzerine pirinci ekleyelim ve tekrar kavuralım.
  • Kavuralım pirinçlerin üzerine 2 su bardağı sıcak suyu ekleyelim.
  • Karnabaharlar yumuşayınca üzerine kalan 1 bardak suyu da ekleyelim.
  • Tuz, karabiber, toz kırmızı biberi ekleyerek yemeği karıştıralım ve pişmeye bırakalım.
  • Pirinçler ve karnabaharlar yumuşadığında yemek pişmiş demektir.
  • Sıcak sıcak servis tabağına alarak servis edebilirsiniz.
  • Dilerseniz servis sırasında karnabahar yemeğinin üzerine kıyılmış maydanoz ilave edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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